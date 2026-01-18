Los ocho países europeos amenazados con aranceles por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por oponerse a su pretensión de asumir el control de Groenlandia, aseguraron este domingo que “permanecerán unidos”, en la antesala de una reunión de emergencia de la Unión Europea (UE) para analizar una respuesta común.

En un comunicado conjunto, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca —país al que pertenece el territorio ártico— rechazaron las advertencias comerciales de Washington y alertaron que estas “socavan las relaciones transatlánticas y corren el riesgo de provocar una peligrosa espiral”. La reacción se produce tras el despliegue de una misión militar europea de entrenamiento en Groenlandia esta semana.

Ocho países europeos responden unidos a advertencia comercial de Trump por Groenlandia. (EFE/EPA/Samuel Corum / POOL)

Reunión de urgencia en Bruselas

Fuentes diplomáticas confirmaron que este domingo por la tarde comenzó en Unión Europea una reunión extraordinaria de embajadores de los 27 Estados miembros, con el objetivo de intercambiar posiciones ante la amenaza de nuevos gravámenes estadounidenses. No se esperan anuncios inmediatos, pero sí una coordinación política frente a un escenario que varios líderes consideran inédito entre aliados de la OTAN.

Trump advirtió que impondrá aranceles del 10% desde el 1 de febrero, con la posibilidad de elevarlos al 25% a partir del 1 de junio, hasta que se alcance un acuerdo para la “compra completa e íntegra” de Groenlandia. El mandatario sostiene que la isla es clave para la seguridad nacional de Estados Unidos y que, de no actuar, Rusia o China podrían ocuparla.

Reacciones y advertencias

El presidente francés Emmanuel Macron anunció que evalúa solicitar la activación del Instrumento Anticoerción de la UE, un mecanismo que permitiría contramedidas como restringir el acceso a mercados públicos europeos o bloquear inversiones. La primera ministra italiana Giorgia Meloni calificó la amenaza de Trump como un “error” tras dialogar con él.

Desde Países Bajos, el canciller David van Weel habló de “chantaje”, mientras que el jefe de la diplomacia danesa Lars Lokke Rasmussen advirtió que el orden internacional “tal y como lo conocemos” y el futuro de la alianza atlántica están en juego.

La OTAN y el trasfondo estratégico

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó que conversó con Trump sobre la seguridad en Groenlandia y el Ártico, y anticipó nuevos contactos durante el Foro de Davos. Analistas europeos subrayan que se trata de una amenaza sin precedentes: Estados Unidos presiona con sanciones comerciales a socios de la Alianza para forzar un cambio territorial.

Protestas en Groenlandia

El sábado, miles de personas se manifestaron en Copenhague y en Nuuk al grito de “¡Groenlandia no está en venta!”. Según una encuesta publicada en enero de 2025, el 85% de los groenlandeses se opone a la anexión a Estados Unidos, frente a un 6% a favor.

Mientras la UE calibra sus opciones, los gobiernos europeos insisten en una respuesta coordinada y colectiva, convencidos de que solo la unidad puede contener una escalada comercial que tensaría aún más las relaciones transatlánticas.

