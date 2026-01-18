La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, calificó como “un error” la eventual imposición de aranceles a países europeos que han enviado tropas a Groenlandia para reforzar su seguridad, una medida anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como represalia política.

Durante una visita oficial a Seúl, la mandataria italiana señaló que ya ha trasladado su posición directamente al presidente estadounidense y al secretario general de la OTAN, y adelantó que también dialogará con otros líderes europeos para evitar una escalada en las tensiones transatlánticas.

“Es un error, y obviamente no estoy de acuerdo con ello”, declaró Meloni a la prensa, al tiempo que subrayó la necesidad de mantener abiertos los canales de comunicación entre aliados. Según explicó, la decisión de varios países europeos de desplegar tropas en Groenlandia no debe interpretarse como una iniciativa “antiamericana”.

La jefa del Gobierno italiano sostuvo que existe “un problema de comprensión y comunicación” en torno a la iniciativa europea, en un contexto marcado por el endurecimiento del discurso de Washington respecto a la isla, territorio autónomo bajo soberanía de Dinamarca.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, advirtió que la medida anunciada por Donald Trump podría escalar las tensiones con Europa. (Foto de EFE/EPA/ETTORE FERRARI).

Países en la mira de los aranceles

De concretarse la medida, los nuevos aranceles estadounidenses afectarían tanto a países de la Unión Europea como a Estados no miembros del bloque. Entre los países mencionados figuran Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, todos ellos involucrados en el despliegue militar en Groenlandia.

Trump ya ha recurrido en el pasado al uso de aranceles con fines políticos frente a otros países, como Brasil e India, una estrategia que ha generado fricciones comerciales y diplomáticas.

Advertencia desde Bruselas

Desde las instituciones europeas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, advirtieron que los aranceles anunciados por Washington podrían tener efectos negativos de mayor alcance.

En un comunicado conjunto difundido en redes sociales, ambos líderes señalaron que estas medidas “socavarían las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral descendente”. Añadieron que Europa actuará de forma unida y coordinada para defender su soberanía y evitar un deterioro mayor en la relación con Estados Unidos.

