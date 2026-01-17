La Unión Europea (UE) y el Mercosur firmaron este sábado en Paraguay un tratado comercial largamente esperado que, tras casi tres décadas de negociaciones, permitirá crear la zona de libre comercio más grande del planeta, equivalente a casi el 20% del producto interno bruto (PIB) mundial.

La ceremonia se realizó en el Gran Teatro del Banco Central de Asunción, ciudad donde en 1991 se fundó el Mercosur. El pacto fue suscrito por los cuatro miembros fundadores del bloque sudamericano —Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay— y por las principales autoridades de la UE, encabezadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien destacó que el acuerdo abre “oportunidades incalculables para 700 millones de ciudadanos”.

“Estamos creando la zona de libre comercio más grande del mundo, un mercado que representa casi el 20% del PIB mundial”, afirmó Von der Leyen durante el acto. La funcionaria recordó que el tratado “sobrevivió a cambios de gobierno y a muchísimas reuniones” y que fue necesario “un último impulso hasta el último momento” para concretarlo.

En representación del Mercosur asistieron los presidentes de Argentina, Javier Milei; Uruguay, Yamandú Orsi; y Paraguay, Santiago Peña. También participaron el mandatario boliviano Rodrigo Paz, de la recientemente incorporada Bolivia, y el presidente panameño José Mulino, como Estado asociado. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no acudió a la cita y fue representado por su canciller, Mauro Vieira.

Por el lado europeo estuvieron presentes el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la UE, Maros Sefcovic. Mientras la firma se desarrollaba en Asunción, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles del 10% a productos de ocho países europeos por su oposición al control estadounidense de Groenlandia.

El acuerdo contempla la eliminación progresiva de aranceles sobre casi todos los bienes comercializados entre ambos bloques durante los próximos 15 años, lo que impactará en sectores clave como la industria automotriz, los lácteos, la carne y el vino. Además, establece un marco de cooperación geopolítica, económica y de sostenibilidad.

Von der Leyen subrayó que Europa es actualmente el segundo socio comercial del Mercosur y el mayor inversor extranjero en la región. “Este acuerdo eliminará barreras comerciales, abrirá la contratación pública y fomentará la inversión y el comercio. Beneficiará enormemente a las empresas de ambas partes”, afirmó.

Aunque el tratado fue firmado oficialmente, aún deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y los congresos de los países sudamericanos antes de entrar en vigor. Según el abogado especialista en comercio internacional Joao Paulo Cavalcanti, el futuro del acuerdo dependerá del respaldo político en Europa. “Hay una oposición importante dentro del propio Parlamento Europeo y eso podría crear una traba para su aprobación”, advirtió.

El pacto fue anunciado inicialmente en diciembre de 2024, pero su formalización se retrasó debido al fuerte lobby agrícola y ganadero en Europa. Con la firma de este sábado, ambos bloques buscan fortalecer su integración económica en un contexto internacional marcado por la fragmentación política y la reconfiguración del comercio global.