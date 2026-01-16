La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, espera ser elegida presidenta de Venezuela “en el momento adecuado”, según declaró en entrevista difundida este viernes por la cadena Fox News.

“Hay una misión, vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia, y creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado, la primera mujer presidenta”, declaró en esta entrevista grabada tras su encuentro el jueves con el presidente Donald Trump.

La líder actual del país, Delcy Rodríguez, asumió el cargo interinamente tras la captura y salida del país del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Trump ha desechado por ahora presionar para lograr un cambio de gobierno en el país sudamericano, y ya ha mantenido al menos una conversación telefónica con Rodríguez, con la que está dispuesto a estrechar lazos.

Preguntada sobre qué le espera a Venezuela ahora, Machado contestó: “Libertad. Y no solamente eso, vamos a tener un país que será la envidia del mundo”.

La líder opositora, que vivía en la clandestinidad en Venezuela y salió del país en diciembre con apoyo estadounidense, para recoger el Nobel de la Paz, decidió entregarle la medalla al presidente Trump, con una dedicatoria especial, un gesto que el mandatario calificó de “maravilloso”.

El Instituto Nobel en Oslo puntualizó, al conocer las intenciones de Machado, que el galardón es personal e intransferible.

Donald Trump y María Corina Machado

Machado dio una explicación basada en hechos históricos para justificar su decisión en la entrevista con Fox.

“Fue un momento muy emocionante. Decidí entregar la medalla al presidente en nombre del pueblo de Venezuela y le expliqué al presidente dónde hallé la inspiración”, dijo.

“Hace doscientos años, el general Lafayette entregó a Simón Bolívar, el Libertador de los venezolanos, una medalla con el rostro de George Washington”, el primer presidente de Estados Unidos, narró.

El general y marqués francés Lafayette (1757-1834) intervino en la Guerra de Independencia estadounidense y luego fue uno de los protagonistas de la Revolución Francesa de 1789.

“Bolívar guardó esa medalla hasta el fin de sus días. Así que doscientos años más tarde, el pueblo de Bolívar le entrega una medalla, en este caso el Premio Nobel, al heredero de Washington”, repuso.

Trump asegura que ha resuelto ocho conflictos en todo el mundo desde que asumió el cargo, entre ellos guerras con décadas de masacres, como la que enfrentó a Camboya y Tailandia.

Por ello ansiaba abiertamente el Premio Nobel de la Paz en 2025, que fue finalmente a parar a manos de Machado.