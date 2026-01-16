Javier Milei ha hecho todo lo posible para demostrar su lealtad a Donald Trump, realineando a Argentina tanto en lo ideológico como en lo económico con el líder estadounidense.
Javier Milei ha hecho todo lo posible para demostrar su lealtad a Donald Trump, realineando a Argentina tanto en lo ideológico como en lo económico con el líder estadounidense.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

La caída de Nicolás Maduro en Venezuela ofreció la señal más clara hasta ahora de la intención de Donald Trump de reafirmar el dominio de EE.UU. en las Américas, pero es Argentina la que ofrece pistas sobre cuán exitosa puede ser, en última instancia, la llamada “Doctrina Donroe”.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.