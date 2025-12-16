Con solo dos días de haber derrotado a la izquierda en la segunda vuelta de las elecciones, Kast voló a través de los Andes hasta Buenos Aires a las 7:15 a.m., hora local, para reunirse con Milei en la Casa Rosada, el palacio presidencial argentino. El primer viaje al extranjero de Kast sella la alianza ideológica de la pareja, vinculada a los movimientos conservadores en Washington, Madrid y Budapest.

La excepcionalmente temprana visita, casi tres meses antes de que Kast asuma el cargo, trasciende la tradición de los presidentes chilenos electos o recién investidos de hacer de Argentina su primera parada internacional. Aparte del dogma compartido, la reunión ilustra la intención de Kast de profundizar una relación comercial de US$ 7,700 millones, aprovechando la rápida recuperación de la economía argentina para ayudar a revitalizar la de Chile.

Milei acoge con entusiasmo al próximo presidente de Chile como otro socio en un proyecto de derecha que él mismo considera que lidera en toda la región. El legado del país como bastión del libre mercado, que en su día fue instruido por el gurú libertario de la Universidad de Chicago Milton Friedman, es una piedra de toque ideológica.

“La libertad avanza”, publicó Milei en X el domingo por la noche, en mayúsculas, y añadió que sentía “una enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile”.

José Antonio Kast, presidente electo de Chile, saluda a sus simpatizantes al salir de la Casa Rosada tras reunirse con Javier Milei, presidente de Argentina, en Buenos Aires, Argentina, el martes 16 de diciembre de 2025. Fotógrafo: Tomas Cuesta/Bloomberg

Antes de embarcar en su vuelo el martes por la mañana, Kast adoptó un tono más práctico. “Tenemos las fronteras más grandes con Argentina, nos une mucha historia y queremos mejorarla”, dijo. “Nosotros unidos podemos forjar un gran polo de desarrollo para América del Sur”.

Poco después de que Kast llegara a Buenos Aires unas horas más tarde, el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, dijo que el próximo presidente de Chile podría haber ofrecido un puesto en su próximo gobierno al secretario de Política Económica de Milei, José Luis Daza. El exejecutivo de JPMorgan, nacido en Chile, asesoró anteriormente a Kast durante su fallida campaña de 2021.

Tras salir de la Casa Rosada alrededor de las 2 de la tarde, hora local, Kast se mostró evasivo cuando se le preguntó por Daza, afirmando que los anuncios se harían a su debido tiempo. “Todo va a ir bien y vamos a tener una muy buena relación entre Argentina y Chile”.

Antes de su vuelo el martes por la mañana, había reconocido que se reuniría con Daza, pero “no porque queramos plantearle algo concreto, sino para conversar cómo ha sido la recuperación económica argentina”.

Poder adquisitivo chileno crece más rápido que el argentino | El poder adquisitivo en relación con el costo de vida es mayor en Chile desde 2010

Había dicho que la delegación chilena “busca un abanico de conversaciones, tanto en el emprendimiento como en la industrialización”, señalando en particular que Argentina podría exportar su creciente suministro de minerales a través de los puertos chilenos. Los ejecutivos empresariales también han planteado la posibilidad de exportar gas argentino a través de Chile.

Kast estuvo acompañado por su principal asesor económico, Jorge Quiroz, los directores de las dos principales cámaras empresariales de Chile y dos ejecutivos financieros, el director ejecutivo de Quiñenco SA, Francisco Pérez Mackenna, y el presidente de Bicecorp S.A., Luis Felipe Gazitúa. La portavoz Mara Sedini dijo que la delegación también se reunirá con ejecutivos de la banca, la agricultura y la industria pesquera argentinas.

Historia tensa

A pesar de la creciente alineación con el libre mercado, Kast y Milei, al igual que sus respectivos países, no son iguales.

Las trincheras militares y las minas terrestres que salpican partes del sur de Chile dan testimonio de las tensiones históricas. Ambos países estuvieron a punto de entrar en guerra por una frontera en disputa en 1978, un capítulo que se describe en la película de 2005 “Mi mejor enemigo”.

En el ámbito económico, Argentina ha atravesado una crisis tras otra durante décadas y, en 2004, cortó el suministro de gas a Chile cuando ya no pudo producir lo suficiente a precios muy subvencionados en su país. Con menos de la mitad de la población de Argentina y una renta per cápita más alta, Chile es conocido por sus 35 años de estabilidad política y económica.

Esas diferencias se proyectan en los dos hombres que ahora están unidos por una frontera de más de 5.000 kilómetros y la imponente cordillera de los Andes.

Sobre el papel, Kast y Milei defienden la misma agenda: recortar el gasto, acabar con las burocracias ineficientes y reducir las regulaciones. Pero sus estilos no podrían ser más diferentes. Uno reza en agradecimiento tras su victoria electoral, mientras que el otro regala a Elon Musk una motosierra.

“Kast es más radical que populista. Tiene claramente un eje populista, pero al mismo tiempo tiene una plataforma y un estilo muy establishment, muy chileno tradicional”, afirma Giancarlo Visconti, profesor de política de la Universidad de Maryland. “En ningún caso se parece en lo performativo, en lo cultural, a Milei o a Bolsonaro”.

Milei se ha posicionado en repetidas ocasiones como parte de una nueva hornada mundial de líderes de derecha. Viajó a España no para reunirse con el presidente Pedro Sánchez, sino para asistir a mítines del partido de extrema derecha Vox. Se presentó en reuniones del Comité de Acción Política Conservadora de Estados Unidos en toda América, e incluso en Brasil, después de desairar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Milei también visitó la capital chilena, Santiago, en una visita privada con la élite empresarial el año pasado, sin asistir a una reunión con el impopular presidente izquierdista Gabriel Boric.

A nivel internacional, Kast ha girado en círculos más nacionalistas cristianos. En la CPAC de Budapest en mayo, se hizo eco de la línea dura de Viktor Orbán sobre los inmigrantes indocumentados y sus opiniones pronatalistas. También se ha alineado con los líderes de la región que aplican una política dura contra la delincuencia, visitando la megaprisión del presidente salvadoreño Nayib Bukele y defendiendo al expresidente brasileño y golpista condenado Jair Bolsonaro.

Sin duda, la victoria de Kast refuerza un giro más amplio hacia la derecha en la región, con Milei obteniendo ganancias a mitad de mandato en Argentina y Rodrigo Paz poniendo fin a 20 años de dominio socialista en Bolivia. La tendencia se enfrentará a nuevas pruebas electorales el próximo año, cuando los votantes de Perú, Colombia y Brasil acudan a las urnas.

LEA TAMBIÉN: Acciones chilenas rozan nuevo récord tras contundente victoria de Kast

Es poco probable que Kast disfrute de la larga trayectoria política que ha tenido Milei. Los votantes argentinos estaban tan cansados del peronismo arraigado y de años de mala gestión económica que se mantuvieron fieles a Milei en las elecciones intermedias, a pesar de la frustración por la delincuencia y la economía.

Por el contrario, Kast se hace cargo de un país políticamente y económicamente estable, donde los problemas, aunque graves, no son tan profundos.

A nivel cultural, los chilenos y los argentinos suelen bromear entre ellos sobre quién tiene el mejor vino y quién juega mejor al fútbol. Después de que Chile venciera dos veces a Argentina en la Copa América, los chilenos se jactaron de haber vencido a una nación de leyendas como Diego Maradona y Lionel Messi. Los chilenos bailan la cueca folclórica, mientras que los argentinos se deleitan con el tango.

Después de que Kast regrese a casa el martes por la noche, tanto sus partidarios como sus detractores estarán esperando a ver a quién nombra para su gabinete. Al igual que Milei, planea tener uno más reducido.