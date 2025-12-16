José Antonio Kast, izquierda, y Javier Milei. Fotógrafo: Tomás Cuesta, Eva Marie Uzcategui/Bloomberg/Bloomberg
José Antonio Kast, izquierda, y Javier Milei. Fotógrafo: Tomás Cuesta, Eva Marie Uzcategui/Bloomberg/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Quizás no haya un dúo más extraño en el escenario en expansión de la derecha global que el del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y el agitador libertario argentino Javier Milei. Kast, un estricto católico padre de nueve hijos, aparece con cada cabello en su lugar y la corbata anudada con precisión. Milei, soltero de toda la vida, irrumpe luciendo una chaqueta de cuero negra y una melena rebelde.

TE PUEDE INTERESAR

Hugo de Zela descarta crisis migratoria tras elección en Chile
Efecto Kast
Kast, migración irregular y el nuevo Chile: Los escenarios para Perú como un ‘país de tránsito’
Quién dirigirá Codelco bajo José Antonio Kast: los nombres que suenan
Medidas de José Antonio Kast en Chile: seguridad en las fronteras y reducción del gasto estatal
“Que empiece a trabajar mañana”: reacciones y desafíos en Chile tras triunfo de Kast
José Jerí invita a José Antonio Kast a realizar el Gabinete Binacional Perú–Chile en 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.