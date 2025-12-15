Según analistas, ya circulan algunos nombres de un puñado de exministros y altos ejecutivos para uno de los cargos más influyentes en la minería mundial. La producción de Codelco se mantiene apenas por encima de sus mínimos de un cuarto de siglo, lo que ha contribuido a que el cobre alcance precios récord.

El rol es inusualmente exigente. Más allá de las tareas tradicionales de gobernanza y de mantener alineado al gobierno de turno, la presidencia supervisa extensas y a menudo problemáticas minas y proyectos de expansión, además de una de las mayores cargas de deuda del sector.

El puesto requiere destreza política, especialmente ante decisiones que podrían provocar pérdidas de empleo. Con cerca de 75,000 trabajadores, incluidos contratistas, Codelco funciona como una economía en sí misma y es una fuente crítica de ingresos para el Estado.

El actual presidente, Máximo Pacheco, ha buscado elevar la producción a los niveles previos a la pandemia, de 1.7 millones de toneladas métricas, frente a los cerca de 1.4 millones actuales. En sus aproximadamente 3.5 años en el cargo, ha lidiado con la tarea de revertir la caída en la producción y estabilizar proyectos, mientras dos presidentes ejecutivos y varios gerentes dejaron la empresa durante su mandato.

Maximo Pacheco

El cargo se ha convertido en una especie de cáliz envenenado: la compañía intenta recuperarse de décadas de subinversión y de una disminución en la ley del mineral, al mismo tiempo que entrega la mayor parte de sus utilidades al Estado, lo que la obliga a recurrir a los mercados de deuda para financiar un enorme programa de inversiones.

El nuevo presidente también deberá hacerse cargo de la incursión de la empresa en el litio, criticada por analistas como una distracción respecto de sus tareas principales en el cobre.

Kast, quien asumirá el 11 de marzo, ha dicho que planea auditar las finanzas y operaciones de Codelco.

A continuación, algunos nombres que suenan como reemplazos de Pacheco cuando su contrato expire en mayo. Todos declinaron hacer comentarios, al igual que Codelco. El equipo de Kast no respondió de inmediato.

Juan Carlos Jobet: Tras estudiar en la Universidad de Harvard y pasar por la banca de inversión y las finanzas corporativas, Jobet integró los gabinetes de ambos gobiernos del fallecido líder de centroderecha Sebastián Piñera, en el segundo como ministro de Energía y Minería. Desde entonces, se ha dedicado al ámbito académico.

Alfredo Moreno: Ingeniero, empresario y figura política, también participó en ambas administraciones de Piñera —al frente de los ministerios de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Obras Públicas—. Luego ocupó cargos en el sector privado, incluido el liderazgo de importantes asociaciones empresariales. Integra el directorio de Codelco.

Joaquín Villarino: Exprofesor de derecho que ha formado parte de los directorios de importantes firmas chilenas. Es más conocido por su rol como presidente ejecutivo del Consejo Minero, la principal asociación del sector.

Thomas Keller: Ejecutivo con un MBA de la Universidad de Chicago, ha ocupado roles destacados en minería, comercio minorista y energía, incluido el máximo cargo en Colbún SA. También fue CEO de Codelco, de donde salió en 2014 tras desacuerdos con algunos miembros del directorio sobre la gestión de la empresa.