El cobre fundido se vierte en una rueda de fundición de ánodos en una planta de procesamiento de Codelco en Machalí, Chile. Fotógrafo: Cristóbal Olivares/Bloomberg
El cobre fundido se vierte en una rueda de fundición de ánodos en una planta de procesamiento de Codelco en Machalí, Chile. Fotógrafo: Cristóbal Olivares/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Los chilenos eligieron el domingo al derechista José Antonio Kast para liderar el país. Ahora, la industria minera está enfocada en quién designará para dirigir a la estatal cuprífera Codelco.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.