Glencore Plc diseñará y posiblemente desarrollará una nueva fundición de cobre en Chile, ya que el gigante suizo de los productos básicos busca aumentar su exposición a un metal que se prevé que escaseará.

Glencore fue seleccionada por la minera estatal Codelco como postor preferente para un proyecto que podría procesar hasta 1.5 millones de toneladas métricas al año, de las cuales aproximadamente la mitad podrían ser suministradas por Codelco, según informó la empresa chilena el miércoles en un comunicado.

El proyecto está en línea con los planes del director ejecutivo de Glencore, Gary Nagle, de casi duplicar la producción de cobre, un metal clave para la electrificación y la transición energética. Glencore ya opera una fundición en Chile, el principal país productor de cobre. La nueva instalación sería más limpia y eficiente.

Sin duda, la construcción de nuevas fundiciones tiene poco sentido desde el punto de vista comercial en este momento, dada la abundancia de capacidad china y una serie de interrupciones en las minas, que han hecho que las tarifas de procesamiento caigan a mínimos históricos.

Pero hay factores geopolíticos en juego, ya que los países buscan aumentar su presencia en las cadenas de suministro de baterías en respuesta al dominio de China. Una mayor capacidad de fundición también ayudaría a Chile a reducir los residuos que genera la exportación de concentrados que solo contienen alrededor del 30% de metal.

Chile construyó su última fundición hace tres décadas. Por otra parte, otra empresa minera estatal, Enami, está estudiando la posibilidad de construir una fundición en el emplazamiento de su planta cerrada de Paipote.

Además, el proyecto de Glencore-Codelco no comenzaría a funcionar hasta dentro de varios años, cuando las condiciones del mercado podrían haber cambiado.

En virtud de un memorando de entendimiento, Codelco negociará con Glencore un contrato para suministrar hasta 800,000 toneladas métricas de cobre semielaborado al año a la nueva planta de la región de Antofagasta.

A medida que se negocien los acuerdos definitivos, Glencore llevará a cabo un estudio de viabilidad preliminar que se entregará a finales de mayo. Codelco decidirá entonces si acepta o rechaza la propuesta. La construcción no comenzaría hasta 2030 y la nueva fundición entraría en funcionamiento dos o tres años más tarde.