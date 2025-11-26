Planta de procesamiento de Codelco El Teniente en Machalí, Chile. Fotógrafo: Cristóbal Olivares/Bloomberg
Planta de procesamiento de Codelco El Teniente en Machalí, Chile. Fotógrafo: Cristóbal Olivares/Bloomberg
Agencia Bloomberg
El cobre subió luego de que el productor chileno Codelco impulsara un fuerte aumento en su prima anual y ante el crecimiento de las expectativas de un recorte en la tasa de interés en Estados Unidos antes de fin de año.

