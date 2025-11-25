Aftermath Silver, empresa canadiense con operaciones en Perú, completó el pago final para la adquisición total del proyecto de plata, cobre y manganeso Berenguela, ubicado en Puno, adelantándose un año a la fecha límite establecida inicialmente para noviembre de 2026. Con este paso, la minera consolida el control absoluto de uno de los activos de metales críticos más relevantes de su portafolio en Sudamérica.

La operación se concretó tras el acuerdo con EMX Royalty Corporation de reducir la cuota final en US$100,000 a US$1.55 millones (para un pago total de US$ 13 millones); y de la decisión de SSR Mining de dispensar a Aftermath de la obligación de presentar un estudio de prefactibilidad antes del 23 de noviembre de 2025.

SSR Mining, compañía minera global con sede en Vancouver, fue propietaria original del proyecto Berenguela y firmó el acuerdo mediante el cual Aftermath inició el proceso de adquisición total del activo peruano.

Berenguela es un proyecto clave de metales críticos para Aftermath Silver. (Foto: JCB).

Aftermath Silver asegura el 100% del proyecto Berenguela

El anuncio de Aftermath Silver marca un hito para esta empresa en su estrategia de consolidación en el Perú, pues Berenguela se convierte en un proyecto 100% de su propiedad, con capacidad para avanzar hacia etapas más detalladas de evaluación económica y operativa. La obtención total del control permite a la firma planificar con mayor autonomía y ajustar el cronograma técnico según sus prioridades.

Ralph Rushton, presidente y director ejecutivo de Aftermath, destacó que la adquisición total “coloca a la empresa al mando de un proyecto de metales críticos muy importante”, señalando que Berenguela no solo es una fuente estratégica de plata y cobre, sino también de manganeso, un mineral clave para tecnologías asociadas con la transición energética y la industria de baterías.

El directivo agradeció la colaboración de EMX y SSR durante el proceso y reafirmó el compromiso de la compañía con el desarrollo técnico del activo peruano. “Estamos iniciando un estudio de prefactibilidad exhaustivo para Berenguela, que contempla la producción de plata, cobre y manganeso”, expresó Rushton.

Berenguela combina plata, cobre y manganeso, tres metales estratégicos para mercados globales. (Foto referencial: Andina).

Proyecto Berenguela en Puno

Berenguela ha captado el interés del sector minero por su combinación de metales críticos, que ganan relevancia ante la creciente demanda global por componentes esenciales para energías renovables y almacenamiento eléctrico. La presencia simultánea de plata, cobre y manganeso posiciona al proyecto dentro de una categoría estratégica para el mercado internacional.

La participación inicial de EMX en Berenguela se generó tras adquirir una cartera de regalías y pagos de SSR y sus subsidiarias en 2021, motivo por el cual intervenía en el acuerdo financiero. Tras concretarse los pagos, su rol concluye como parte de la transacción.

Con esta etapa cerrada, Aftermath Silver se prepara para avanzar hacia un nuevo capítulo en el desarrollo del proyecto peruano. La compañía iniciará un estudio de prefactibilidad que definirá los lineamientos técnicos y económicos para una futura operación minera, reforzando la posición de Berenguela como uno de los activos de mayor proyección en el sur del país.

