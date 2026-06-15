El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 10 de junio de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 10 de junio de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
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Redacción Gestión
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, cuando acabe el trabajo de desminado.

Estas declaraciones las realizó en una conferencia de prensa tras la reunión bilateral que mantuvo con el mandatario francés, Emmanuel Macron, poco antes del inicio oficial de la cumbre del G7 en Évian (Francia), que concluirá el miércoles y donde Irán ha centrado el protagonismo de la jornada.

Por otro lado,

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“El viernes estará completamente abierto”, indicó el mandatario tras su encuentro con Macron.

En tanto,

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“Puede que yo esté implicado, puede que no”, dijo Trump, que señaló que Vance acudirá expresamente para la rúbrica y que él “probablemente” ya no estará en Europa para entonces.

En su mensaje, indicó que el memorando de entendimiento alcanzado con Teherán se hará público “próximamente” y señaló solamente que es un documento “muy potente”.

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porque el pacto ya establece que el estrecho será una zona abierta y libre de peajes.

“Así que no creo que vayamos a necesitar mucha ayuda, pero tampoco me parece mala idea tener uno o dos barcos ahí de algunos países; ustedes serían un gran país para hacerlo, porque nunca se sabe lo que puede pasar, pero creo que va a estar abierto y que habrá libre navegación”, le señaló a Macron.

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El mandatario estadounidense apuntó su intención de centrarse en el conflicto ucraniano tras el cierre del acuerdo con Irán, y puso también su foco en el Líbano.

“También queremos ver si podemos encauzar la situación del Líbano, porque parece no terminar nunca, y es una versión en pequeño de lo que estábamos haciendo. No debería ser difícil, no debería ser difícil, así que ya veremos”, puntualizó.

Elaborado con información de EFE.

El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, habla con los periodistas el pasado 28 de mayo de 2026. Foto: Matt Rourke / POOL / AFP
El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, habla con los periodistas el pasado 28 de mayo de 2026. Foto: Matt Rourke / POOL / AFP

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