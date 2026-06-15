El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que el estrecho de Ormuz ya está parcialmente abierto y estimó que lo esté completamente este viernes 19 de junio, cuando acabe el trabajo de desminado.

Estas declaraciones las realizó en una conferencia de prensa tras la reunión bilateral que mantuvo con el mandatario francés, Emmanuel Macron, poco antes del inicio oficial de la cumbre del G7 en Évian (Francia), que concluirá el miércoles y donde Irán ha centrado el protagonismo de la jornada.

Por otro lado, Trump había afirmado en su red, Truth Social, que ya había barcos que se estaban saliendo de Ormuz, muchos de ellos cargados de petróleo.

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“El viernes estará completamente abierto”, indicó el mandatario tras su encuentro con Macron.

En tanto, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, adelantó que Estados Unidos e Irán firmaron “virtualmente” el acuerdo de paz, cuya formalización está prevista para este viernes en un acto en Ginebra.

“Puede que yo esté implicado, puede que no”, dijo Trump, que señaló que Vance acudirá expresamente para la rúbrica y que él “probablemente” ya no estará en Europa para entonces.

En su mensaje, indicó que el memorando de entendimiento alcanzado con Teherán se hará público “próximamente” y señaló solamente que es un documento “muy potente”.

Trump consideró que no cree que su país vaya a necesitar mucha ayuda extranjera porque el pacto ya establece que el estrecho será una zona abierta y libre de peajes.

“Así que no creo que vayamos a necesitar mucha ayuda, pero tampoco me parece mala idea tener uno o dos barcos ahí de algunos países; ustedes serían un gran país para hacerlo, porque nunca se sabe lo que puede pasar, pero creo que va a estar abierto y que habrá libre navegación”, le señaló a Macron.

El mandatario estadounidense apuntó su intención de centrarse en el conflicto ucraniano tras el cierre del acuerdo con Irán, y puso también su foco en el Líbano.

“También queremos ver si podemos encauzar la situación del Líbano, porque parece no terminar nunca, y es una versión en pequeño de lo que estábamos haciendo. No debería ser difícil, no debería ser difícil, así que ya veremos”, puntualizó.

Elaborado con información de EFE.