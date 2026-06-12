Un hombre iraní sostiene la bandera nacional de Irán frente a una enorme valla publicitaria, en la plaza Valiasr de Teherán, Irán. (Foto: EFE)
Un hombre iraní sostiene la bandera nacional de Irán frente a una enorme valla publicitaria, en la plaza Valiasr de Teherán, Irán. (Foto: EFE)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia EFE
Agencia EFE

Estados Unidos espera firmar “en los próximos días” un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra que cumpliría los “objetivos principales” del presidente estadounidense, Donald Trump, como reabrir el estrecho de Ormuz y poner las bases para desmantelar el programa nuclear iraní, declaró este viernes un alto cargo de la Administración.

declaró bajo condición de anonimato un funcionario en una llamada con periodistas en la que dijo que confía en un 85% en que se podrá firmar el acuerdo.

Esta fuente declaró que el borrador de acuerdo “cumple con los objetivos centrales que el presidente de Estados Unidos estableció” al iniciar la guerra contra Irán el pasado febrero y pone a Washington “en una posición muy, muy favorable”.

LEA TAMBIÉN: Wall Street repunta con fuerza tras anuncio de Trump de suspender ataques contra Irán
Un lanzador de misiles antiaéreos disparando una salva durante un ejercicio militar conjunto entre el Ejército de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. (Foto referencial, AFP).
Un lanzador de misiles antiaéreos disparando una salva durante un ejercicio militar conjunto entre el Ejército de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. (Foto referencial, AFP).

¿Qué se pacta en el acuerdo con Irán?

El alto cargo declaró que el acuerdo reabriría el estrecho de Ormuz y conduciría “al desmantelamiento del programa nuclear iraní“, además de permitir a Estados Unidos que adquiriera el uranio enriquecido por la República Islámica para su destrucción.

También obligaría a Irán de “dejar de financiar la violencia» en otros países de Oriente Medio, pero también haría que todos respeten la soberanía territorial iraní“.

Irán recibiría a cambio un alivio en las sanciones que tiene impuestas, lo le permitiría “reintegrarse a la economía mundial”, agregó.

Tras unos días de enfrentamientos en el golfo Pérsico, los más graves desde el alto el fuego decretado en abril, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, aseguró este viernes que un «memorando de entendimiento» con Estados Unidos «nunca ha estado tan cerca».

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este viernes que no se van a liberar fondos para Irán a cambio de firmar un acuerdo de paz.

TE PUEDE INTERESAR

Precio del petróleo cae por optimismo sobre la paz entre Irán y EE.UU.
Trump acusa a Irán de no negociar de buena fe y de filtrar términos falsos del acuerdo de paz
Wall Street repunta con fuerza tras anuncio de Trump de suspender ataques contra Irán
Trump anuncia haber llegado a un “gran acuerdo con Irán” y Teherán lo niega

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.