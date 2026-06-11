Irán dice que los ataques de EE.UU. dejan “sin efecto en la práctica” el alto el fuego

Una mujer de Irán camina junto a un mural antiestadounidense e israelí en Teherán, el 3 de junio de 2026. (Foto: EFE)
Una mujer de Irán camina junto a un mural antiestadounidense e israelí en Teherán, el 3 de junio de 2026. (Foto: EFE)
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Agencia EFE
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Irán afirmó este jueves que los últimos ataques estadounidenses contra su territorio “han dejado sin efecto en la práctica el alto el fuego” y responsabilizó de las “peligrosas consecuencias” a Estados Unidos.

, sino que también han dejado sin efecto en la práctica el alto el fuego del 8 de abril”, indicó el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

La nota añade que “la responsabilidad de las consecuencias sumamente peligrosas de este acto de provocación recaerá sobre la clase dirigente estadounidense”.

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Ciudadanos iraníes pasan junto a una valla publicitaria política de gran tamaño con misiles de Irán y una espada en la plaza Vanak de Teherán, el 11 de junio de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Ciudadanos iraníes pasan junto a una valla publicitaria política de gran tamaño con misiles de Irán y una espada en la plaza Vanak de Teherán, el 11 de junio de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).

Advertencia a los países del Golfo

Al mismo tiempo, Irán avisa en el comunicado a los países del golfo Pérsico de que al permitir a Estados Unidos llevar a cabo operaciones militares contra la República Islámica, se han situado “del lado de la parte agresora” y asegura que tienen la “obligación legal y moral» de impedir nuevos ataques.

La República Islámica de Irán “indica el texto.

Estados Unidos atacó anoche por segundo día consecutivo al país islámico con bombardeos contra varios puntos en el sur del país, además de las ciudades de Karaj, a unos 50 kilómetros de Teherán, y Gorgan, en la costa del Caspio.

Irán respondió con nuevos ataques contra bases estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin, y además declaró cerrado el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que permitía en las últimas semanas el paso de un número limitado de buques.

Se trata de la peor escalada militar entre los dos países desde el inicio del alto el fuego el 8 de abril y se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que Irán ha tardado demasiado en negociar un posible acuerdo.

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