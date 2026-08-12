Contar con estudios de posgrado como un MBA sí tiene un impacto en la empleabilidad, pero ello va a depender del lugar en dónde se estudió (Foto: iStock)
Contar con estudios de posgrado como un MBA sí tiene un impacto en la empleabilidad, pero ello va a depender del lugar en dónde se estudió (Foto: iStock)
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Paolo Rojas
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En un mercado laboral cada vez más competitivo y globalizado, el MBA se ha consolidado como uno de los programas de posgrado más valorados por empresas y organizaciones de distintos sectores. Uno de los principales beneficios de un MBA es que proporciona una comprensión integral de la gestión empresarial.

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