Los estudiantes desarrollan competencias en áreas como finanzas, marketing, operaciones, estrategia, recursos humanos e innovación, lo que les permite tomar decisiones informadas y liderar equipos de manera efectiva.

Además del conocimiento académico, un MBA fortalece habilidades blandas fundamentales para el éxito profesional. La capacidad de liderazgo, la comunicación, la negociación, el pensamiento crítico y la resolución de problemas son competencias altamente demandadas por los empleadores.

Impacto en la empleabilidad

Armando Borda, director de Internacionalización de ESAN, dijo que contar con estudios de posgrado como un MBA sí tiene un impacto en la empleabilidad, pero ello va a depender del lugar en dónde se estudió

“Las universidades top tier, si tienen impacto en acelerar la línea de carrera de los profesionales y el ingreso a laborar. El mercado tiende a discriminar entre universidades top tier y otras no muy posicionadas en los ranking internacionales”, explicó.

En ese sentido, señaló que estas “universidades top tier” pueden incrementar las posibilidades de contratación de manera considerable, entre un 50% a 60%. En cambio, las segundas no necesariamente son visibles en el mercado laboral y por ende no generan el premium en contratación esperado por el alumno, añadió.

Co-workers having a discussion

Por su parte, Sandra Cubas, managing partner en Cornerstone Perú, coincidió en que contar con este tipo de estudios si influye en el nivel contratación, aunque también se toma en cuenta la institución en la que se llevó el programa.

“Los MBA de universidades con reconocimiento internacional y presencia en los principales rankings globales suelen generar un mayor impacto en la empleabilidad, el acceso a redes de contacto de alto nivel y, en muchos casos, en las oportunidades de desarrollo profesional, crecimiento salarial y acceso a posiciones en mercados internacionales”, detalló.

¿Es lo mismo estudiar un MBA en Perú que en el extranjero?

Armando Borda consideró que existen varias diferencias entre llevar un MBA en el Perú y en el extranjero principalmente a nivel de networking y reputación.

El mercado peruano percibe a universidades bien posicionadas en rankings de prestigio, no obstante, no necesariamente el prestigio de estas instituciones en sus países de origen se trasladan al mercado peruano, comentó.

“Un tercer aspecto es que el MBA debe estar asociado al contexto del mercado donde se estudia para resolver problemas de toma de decisión relevantes. Es decir, estudiar un MBA en un mercado donde los gaps institucionales son relativamente pequeños, hace que los problemas que se enfrenten sean fundamentalmente distintos a los que los gerentes enfrentan en el mercado peruano y por ende menos relevantes”, explicó.

En ese marco, Sandra Cubas manifestó que la decisión de en dónde estudiar, sea en alguna universidad local o del extranjero, debe responder al plan de carrera de cada ejecutivo.

“Si el objetivo es desarrollar una trayectoria internacional, asumir posiciones regionales o incorporarse a compañías multinacionales, un MBA en una institución de prestigio global puede representar una ventaja adicional. Si el propósito es consolidar una carrera en el mercado peruano, un MBA local de primer nivel constituye igualmente una excelente inversión”, refirió.

Sectores en dónde es imprescindible un MBA

Sandra Cubas señaló que, actualmente, un MBA es un diferencial especialmente valorado para posiciones de liderazgo, gerencias y roles con responsabilidad estratégica, financiera o comercial.

“Es habitual encontrarlo como un requisito o un atributo altamente deseable en sectores como banca, consultoría, consumo masivo, minería, energía, tecnología, telecomunicaciones y empresas multinacionales”, mencionó.

No obstante, más allá del sector o del cargo, hoy las organizaciones valoran cada vez más a los ejecutivos que demuestran un compromiso genuino con el aprendizaje continuo, añadió.

“Las empresas buscan líderes capaces de aprender, desaprender y volver a aprender. Ejecutivos con apertura al cambio, resiliencia para desenvolverse en entornos de alta incertidumbre y la habilidad para liderar organizaciones en escenarios cada vez más complejos y dinámicos”, concluyó.