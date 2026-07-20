Los reclutadores no solo revisan el currículum: la huella digital también puede influir en la decisión de contratación. Foto: Composición Gestión-ChatGPT.
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Giancarlos Torres
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El currículum ya no es el único documento que habla de un candidato. Antes incluso de la primera entrevista, cada vez más empresas revisan la presencia digital de los postulantes para conocer cómo se presentan, cómo interactúan en espacios públicos y si existe coherencia entre la trayectoria que declaran y la imagen que proyectan en internet.

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