Ministro de Justicia descarta otorgar indulto al expresidente Alejandro Toledo. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Ministro de Justicia descarta otorgar indulto al expresidente Alejandro Toledo. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
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Redacción Gestión
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y señaló que una gracia presidencial debe basarse en criterios médicos y no servir para evitar responsabilidades penales.

especializados antes de evaluar una eventual solicitud.

Asimismo, añadió que,

“No se puede otorgar a Toledo y las gracias presidenciales tienen que ver básicamente con un estado de enfermedad grave de la persona”, indicó en una entrevista para Panamericana Televisión el último fin de semana.

Álvarez sostuvo que una enfermedad terminal cambiaría el escenario, ya que consideró que una persona no debería morir en prisión si su estado ha sido acreditado.

Por ello, reiteró que, de comprobarse que el cáncer de Toledo es terminal, no sería adecuado esperar que fallezca en la cárcel.

Finalmente, el ministro cuestionó que la edad de Toledo sea motivo suficiente para una liberación.

“Lo que me preocupa es el mensaje que le damos a la juventud y a aquellas personas que están ingresando a la política. Si estamos pensando que una persona que por lo menos se ha apropiado de más de 38 millones de dólares del Perú (...) que por cumplir 80 años pide ser liberado para vivir en su casa”, puntualizó.

Cabe precisar que estas declraciones se dan en un contexto donde el ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El pedido de indulto humanitario se fundamentó en el deterioro físico y mental severo que afectaría al exmandatario en el establecimiento penitenciario.

El ministro Ernesto Álvarez señaló que, de comprobarse que el cáncer de Toledo es terminal, no sería adecuado esperar que fallezca en la cárcel. (Foto: Ministerio de Justicia)
El ministro Ernesto Álvarez señaló que, de comprobarse que el cáncer de Toledo es terminal, no sería adecuado esperar que fallezca en la cárcel. (Foto: Ministerio de Justicia)

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