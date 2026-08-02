La ex primera dama Eliane Karp informó el fallecimiento de su madre, Eva Fernenbug, quien afrontaba un proceso judicial vinculado al caso Ecoteva, y aprovechó para reiterar su pedido de un indulto humanitario para el expresidente Alejandro Toledo.

Desde Tel Aviv (Israel), Karp señaló que su madre murió la noche del sábado en un asilo de Bruselas (Bélgica), cuando estaba próxima a cumplir 100 años. Asimismo, lamentó no haber podido visitarla debido a la orden de prisión preventiva y al requerimiento de captura internacional que pesa en su contra por el caso Ecoteva.

“Voy a hablar de un tema que casi me da un ataque cardiaco ayer. Ayer falleció mi mamá, cuando le faltaba muy poco para 100 años de vida”, manifestó a RPP.

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La exprimera dama sostuvo que no veía a su madre desde que se dictaron las medidas judiciales en su contra, las cuales, según afirmó, le impidieron viajar a Bélgica o a cualquier otro país.

Karp es investigada por el caso Ecoteva, relacionado con la compra de inmuebles en el Perú a nombre de su madre mediante la empresa Ecoteva Consulting Group, constituida en Costa Rica, en una investigación por presunto lavado de activos.

La ex primera dama aseguró que el expresidente atraviesa problemas de salud y pidió a Keiko Fujimori concederle el indulto por razones humanitarias. Foto: Andina.

Reitera pedido de indulto para Toledo

Tras comunicar el fallecimiento de su madre, Karp volvió a solicitar a la presidenta Keiko Fujimori que otorgue un indulto humanitario al expresidente Alejandro Toledo, quien cumple una condena de 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión agravada y lavado de activos en el caso Interoceánica Sur.

La ex primera dama aseguró que el exmandatario atraviesa problemas de salud y afronta cuadros de estrés y ansiedad mientras permanece recluido en el penal de Barbadillo, en Ate.

“He sabido que se ha caído, tiene un pequeño patio para caminar y respirar aire fresco y se ha caído; no sabemos si se ha torcido o roto el tobillo”, indicó.

Asimismo, pidió que Toledo pueda acogerse a la Ley 32181, que dispone que las personas mayores de 80 años cumplan su condena bajo arresto domiciliario por razones humanitarias.

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En ese contexto, Karp exhortó nuevamente a la jefa de Estado a conceder el indulto como un acto de “reconciliación”.

“Que Keiko Fujimori, ahora presidenta del Perú, nos reconcilie, que admita que la reconciliación es mucho más valiosa que el odio y que le dé su indulto a mi esposo, lo cual no dice que mi esposo no va a seguir defendiéndose, pero no encerrado como un animal allí” , expresó.

Finalmente, señaló que no descarta regresar al Perú en caso se otorgue una gracia presidencial a Toledo y se levanten las órdenes de captura y de prisión preventiva que enfrenta.