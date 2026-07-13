Alejandro Toledo pide que se le otorge la gracia presidencial para recuperar su libertad. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Alejandro Toledo pide que se le otorge la gracia presidencial para recuperar su libertad. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
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Redacción Gestión
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una solicitud para que se otorgue con urgencia el derecho de gracia a su patrocinado.

Además, precisó que el documento ya fue derivado a la comisión correspondiente para evaluación.

“Estamos presentado oficialmente a la comisión de gracias presidenciales y a la decisión de usted (dirigiéndose al presidente Balcázar), porque usted es el presidente de la República para que se sirva a admitir la solicitud”, indicó en RPP.

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y señaló que fue el propio expresidente quien lo autorizó a remitir el documento al presidente Balcázar.

“Ahora vamos a ver si el presidente tiene el carácter necesario para dar viabilidad al pedido de Alejandro Toledo Manrique”, añadió el abogado.

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Por otro lado, Torres Caro cuestionó las declaraciones de la senadora electa Martha Chávez, quien afirmó que Toledo no debería recibir un indulto. Frente a ello sostuvo que en el país ya no se puede seguir viviendo con odios.

Finalmente, el abogado señaló que, si el presidente José María Balcázar rechaza el pedido de derecho de gracia presidencial, confía en que una eventual gestión de Keiko Fujimori se le otorgaría dicho beneficio a su patrocinado.

El abogado del expresidente, Carlos Torres Caro, exhortó al presidente José Balcázar a conceder con rapidez el derecho de gracia solicitado. (Foto: Congreso)
El abogado del expresidente, Carlos Torres Caro, exhortó al presidente José Balcázar a conceder con rapidez el derecho de gracia solicitado. (Foto: Congreso)

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