El abogado de Alejandro Toledo, Carlos Torres Caro, informó que presentó, ante la oficina del presidente José María Balcázar, una solicitud para que se otorgue con urgencia el derecho de gracia a su patrocinado.

El letrado sustentó el pedido en la avanzada edad del exmandatario y sus problemas de salud. Además, precisó que el documento ya fue derivado a la comisión correspondiente para evaluación.

“Estamos presentado oficialmente a la comisión de gracias presidenciales y a la decisión de usted (dirigiéndose al presidente Balcázar), porque usted es el presidente de la República para que se sirva a admitir la solicitud”, indicó en RPP.

Torres Caro exhortó al mandatario a conceder con rapidez el derecho de gracia solicitado para Alejandro Toledo y señaló que fue el propio expresidente quien lo autorizó a remitir el documento al presidente Balcázar.

“Ahora vamos a ver si el presidente tiene el carácter necesario para dar viabilidad al pedido de Alejandro Toledo Manrique”, añadió el abogado.

Por otro lado, Torres Caro cuestionó las declaraciones de la senadora electa Martha Chávez, quien afirmó que Toledo no debería recibir un indulto. Frente a ello sostuvo que en el país ya no se puede seguir viviendo con odios.

Finalmente, el abogado señaló que, si el presidente José María Balcázar rechaza el pedido de derecho de gracia presidencial, confía en que una eventual gestión de Keiko Fujimori se le otorgaría dicho beneficio a su patrocinado.