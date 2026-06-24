Las propiedades del exmandatario están ubicadas en las Casuarinas (Surco), Camacho (La Molina) y en el balneario de Punta Sal (Tumbes). Foto: GEC
Las propiedades del exmandatario están ubicadas en las Casuarinas (Surco), Camacho (La Molina) y en el balneario de Punta Sal (Tumbes). Foto: GEC
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Redacción Gestión
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El Segundo Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio de Lima dispuso transferir a favor del Estado cuatro inmuebles y una cuenta bancaria del al declarar fundado una demanda de extinción de dominio.

Las propiedades están ubicadas en Las Casuarinas (Surco), Camacho (La Molina), unidades inmobiliarias en el complejo Torre Omega (Surco) y en el balneario de Punta Sal (Tumbes). Todas estas propiedades fueron adquiridos por la suma de 5 millones 126 mil 716 dólares, detalló el Poder Judicial.

El fallo judicial también comprende la extinción del derecho de dominio que tenía Eva Rose Fernenbug sobre una cuenta bancaria abierta en el Banco de Crédito del Perú (BCP) con 42 mil 237 dólares.

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Inmuebles habrían sido comprados con fuentes ilícitas

Los referidos inmuebles habrían sido comprados con el producto de actividades ilícitas provenientes de delitos contra la administración pública (delitos de colusión y tráfico de influencias) y lavado de activos, según informó el Poder Judicial.

“En todos los casos, el órgano jurisdiccional señala que las causales para disponer la medida están previstas en el artículo 7.1 del Decreto Legislativo n.° 1373 (ley que regula el proceso de extinción de dominio)”, indica.

El órgano jurisdiccional también dispuso que todos los bienes antes descritos sean transferidos en favor del Estado libres de toda carga, gravamen, limitación, afectación o derecho incompatibles con los efectos de la sentencia.

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Las propiedades del exmandatario están ubicadas en las Casuarinas (Surco), Camacho (La Molina) y en el balneario de Punta Sal (Tumbes). (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Las propiedades del exmandatario están ubicadas en las Casuarinas (Surco), Camacho (La Molina) y en el balneario de Punta Sal (Tumbes). (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Asimismo, ordenó que una vez que el fallo quede firme, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) inscriba los citados bienes a nombre del Estado en las partidas registrales correspondientes.

De igual modo, el juzgado, dispuso que el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) asuma la administración, custodia, saneamiento, registro, conservación y disposición de los bienes, luego que la sentencia adquiera el carácter de cosa juzgada.

Cabe recordar, que el expresidente Alejandro Toledo cumple dos condenas efectivas, una por el denominado caso Ecoteva y otra por el de la Interoceánica Sur, en el establecimiento penitenciario de Barbadillo (Ate).

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