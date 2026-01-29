El Poder Judicial autorizó el inicio de un juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo por el caso Interoceánica Sur-Tramo 4.

El juez Richard Concepción Carhuancho emitió una resolución el ultimo 23 de enero en la que declara “saneado” dicho proceso penal y determina que ya puede pasar a la etapa de juzgamiento contra el exmandatario.

En dicha resolución, también están comprendidos Avraham Dan On , exjefe de seguridad de Toledo, entre otros, informó RPP.

Concepción Carhuancho dispuso remitir la acusación fiscal, los medios probatorios admitidos y anexos dentro del plazo de ley al Juzgado Penal Colegiado Nacional correspondiente para que fije la fecha y hora del inicio del juicio oral.

La fiscal Diana Canchihuaman Castañeda pidió 24 años y ocho meses de prisión contra el expresidente Alejandro Toledo al acusarlo por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos agravado en perjuicio del Estado..

A raíz de este proceso penal, se le impuso el mandato de prisión preventiva por un plazo de 30 meses.

Como se recuerda, el 20 de octubre del 2024 las autoridades de Estados Unidos ampliaron la extradición del exjefe de Estado peruano a fin de que pueda ser procesado en nuestro país por el denominado caso ‘Ecoteva’, por el cual, el último 3 de setiembre, la Novena Sala Penal Liquidadora le condenó a 13 años y cuatro meses de prisión al ser hallado responsable del delito de lavado de activos.

Alejandro Toledo cumple ahora dos condenas en el establecimiento penitenciario Barbadillo. Foto: Jesús Saucedo / GEC.

Posteriormente, el 21 de octubre del 2024 fue condenado a 21 años y 6 meses de prisión por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional al ser hallado responsable de los delitos de colusión y lavado de activos en el caso Carretera Interoceánica Sur, tramos dos y tres.

Toledo cumple ambas condenas en el establecimiento penitenciario Barbadillo ubicado en el distrito limeño de Ate.