Gastronomía peruana participó en Identità Golose 2026 y se posiciona en el panorama internacional. Foto: Promperú
Gastronomía peruana participó en Identità Golose 2026 y se posiciona en el panorama internacional. Foto: Promperú
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Redacción Gestión
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“Perú, el sabor de un viaje extraordinario” fue el espacio en el que nuestro país fungió como anfitrión de la Identità Golose 2026, uno de los congresos gastronómicos más importantes del mundo.

El encuentro se desarrolló del 7 al 9 de junio en Milán, Italia, y, según Promperú,.

Fueron tres exposiciones de la cocina peruana realizadas en clases magistrales y degustaciones lideradas por chefs peruanos radicados en Italia: ceviche, cocina nikkei y la gastronomía arequipeña.

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“Siempre es importante estar en los eventos de afuera para que sigan conociendo cocineros peruanos que no solo vivan en Perú, sino también los que hacen una cocina maravillosa fuera del Perú, que son como embajadas”, dijo Mitsuharu “Micha” Tsumura, chef de Maido.

“Perú, el sabor de un viaje extraordinario”, espacio en el que la gastronomía nacional expuso su excelencia ante paladares internacionales. Foto: Promperú
“Perú, el sabor de un viaje extraordinario”, espacio en el que la gastronomía nacional expuso su excelencia ante paladares internacionales. Foto: Promperú

A su criterio,, cuya gastronomía “no es tan famosa en el mundo”.

Por su parte, Virgilio Martínez, chef de Central, indicó que el Perú da una imagen innovadora y actualizada en materia culinaria con su variedad de ajíes, cacao y café, que son

Cabe recordar que tanto Tsumura como Martínez son dos de los exponentes de la cocina peruana a nivel internacional tras recibir

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Promperú resaltó que la cocina peruana es una herramienta clave para posicionar al país en los principales escenarios internacionales y constituye un paso estratégico en el proceso de internacionalización de la marca Perú, Mucho Gusto.

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