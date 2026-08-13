Indecopi autorizó con condiciones la compra de Sky Airline por Abra Group, matriz de Avianca. (Foto: Difusión)
Indecopi autorizó con condiciones la compra de Sky Airline por Abra Group, matriz de Avianca. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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autorizó, con condiciones, la operación mediante la cual , grupo al que pertenecen las aerolíneas del Grupo , adquirirá el control de .

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia aprobó la concentración empresarial luego de . En esta etapa, la autoridad profundizó el análisis sobre los posibles efectos de la transacción en determinadas rutas.

En particular, Indecopi evaluó el impacto de la operación en las y Cusco-Miami, considerando aspectos como la dinámica competitiva de ambos mercados, la cercanía entre las aerolíneas y las condiciones para el ingreso y expansión de otros competidores.

Tras el análisis, la Comisión descartó que la compra de Sky por parte de , que también es propietario de y Vamos, pueda generar una restricción significativa de la competencia en dichas rutas. Sin embargo, identificó cláusulas incluidas en la transacción que requerían modificaciones para autorizar la operación.

Las condiciones de Indecopi

Las condiciones recaen sobre cláusulas de no competencia y de no captación de trabajadores, que, según Indecopi, podían restringir la competencia más allá de lo necesario para concretar la compra.

La operación fue evaluada en segunda fase por sus posibles efectos en las rutas Lima-Miami y Cusco-Miami. (Foto: Difusión)
La operación fue evaluada en segunda fase por sus posibles efectos en las rutas Lima-Miami y Cusco-Miami. (Foto: Difusión)

Por ello, la autorización quedó sujeta a que estas disposiciones sean limitadas en su duración y alcance. Abra deberá acreditar que los cambios fueron incorporados en la versión definitiva de los documentos de la transacción, en línea con los compromisos presentados ante la Comisión.

Con esta decisión, la compra de por parte de Abra avanza tras obtener el visto bueno de la autoridad peruana de competencia. Se trata de la sexta operación de concentración empresarial aprobada con condiciones en segunda fase desde que entró en vigencia, en junio de 2021, el régimen de control previo de concentraciones empresariales.

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