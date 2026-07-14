El vuelo inaugural de Sky entre Lima y Chiclayo despegó con un factor de ocupación de 98%, según informó la aerolínea. (Foto: Difusión)
El vuelo inaugural de Sky entre Lima y Chiclayo despegó con un factor de ocupación de 98%, según informó la aerolínea. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El mercado aerocomercial peruano suma un nuevo movimiento en plena temporada alta de viajes. inició este lunes sus vuelos entre Lima y Chiclayo, . El vuelo inaugural registró una ocupación de 98%, un resultado que refleja la demanda inicial por una operación con la que la aerolínea busca fortalecer su red doméstica.

La nueva operación contempla un vuelo diario entre ambas ciudades y forma parte de la estrategia de Sky para ampliar su presencia en el mercado doméstico peruano. De acuerdo con las proyecciones de la compañía, la ruta movilizará más de 2,000 pasajeros durante el periodo de y superará los 75,000 entre julio y diciembre de este año.

El inicio de operaciones coincide con una de las temporadas de mayor movimiento para el y el transporte aéreo, impulsada por el feriado largo de julio. En ese contexto, las aerolíneas suelen reforzar su oferta para atender el incremento de la demanda, especialmente hacia ciudades con actividad turística y comercial.

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En el caso de Chiclayo, a la demanda prevista para Fiestas Patrias se suma la expectativa por la y que incluirá a la ciudad norteña. Este escenario ha colocado al destino entre los que concentran mayor atención para los próximos meses, tanto por el turismo como por el movimiento de viajeros.

Más capacidad en el mercado doméstico

Con la incorporación de Chiclayo, Sky continúa ejecutando el plan de expansión en Perú, donde ya suma 15 destinos. Además de esta ruta, (entre setiembre y octubre), con lo que ampliará su red doméstica en un contexto de creciente competencia por el transporte aéreo nacional.

Para , la incorporación de Chiclayo responde al potencial que muestra ese mercado dentro de la estrategia de crecimiento de la aerolínea. "Iniciamos operaciones en Chiclayo con un vuelo diario en una plaza clave para los viajes familiares, el turismo y la actividad comercial del norte del país“, sostuvo el ejecutivo.

Sky anunció además la incorporación de Cajamarca y Talara, con lo que proyecta alcanzar 17 destinos en el mercado peruano. (Foto: Difusión)
Sky anunció además la incorporación de Cajamarca y Talara, con lo que proyecta alcanzar 17 destinos en el mercado peruano. (Foto: Difusión)

Según la compañía, el desempeño del vuelo inaugural y las proyecciones para los próximos meses respaldan el potencial de crecimiento de la operación. De mantenerse la tendencia de demanda, Sky ha señalado previamente que evalúa incrementar la frecuencia de la ruta hasta dos vuelos diarios hacia finales de este año.

El potencial de la ruta también se refleja en la evolución del terminal aéreo de la ciudad. De acuerdo con cifras del , el movilizó cerca de 121,000 pasajeros entre enero y marzo de este año, un 5.1% más que en igual periodo del 2025 y un 72.5% por encima de los niveles registrados en 2019. En paralelo, los arribos a establecimientos de hospedaje en Lambayeque crecieron 8.9% durante el 2025.

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