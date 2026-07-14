Más de 70 comunidades de 28 distritos se preparan para mostrar la tradición viva mediante pasacalles, concursos, música, danza y rituales ancestrales que fortalecen la identidad de los pueblos. Foto: Andina.
Más de 70 comunidades de 28 distritos se preparan para mostrar la tradición viva mediante pasacalles, concursos, música, danza y rituales ancestrales que fortalecen la identidad de los pueblos. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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La Dirección de Comercio Exterior y Turismo de Junín estimó recibir unos 50 mil visitantes nacionales y extranjeros en dicha región durante las Fiestas Patrias 2026 y las festividades del ‘Tayta Shanti’, la única fiesta patronal del país que dura hasta dos meses (julio y agosto).

Detallaron que los turistas generarían alrededor de 25 millones de soles de movimiento económico, especialmente en los sectores hotelero, de restaurantes, transporte, agencias de viaje, artesanía, comercio y productores locales.

En esta región, más de 70 comunidades de 28 distritos se preparan para mostrar la tradición viva mediante pasacalles, concursos, música, danza y rituales ancestrales que fortalecen la identidad de los pueblos.

“La región abre las puertas de sus nueve provincias ofreciendo un abanico inagotable de experiencias: desde la inmensidad del Lago Junín y el folclore vivo del Valle del Mantaro, con danzas como la Tunantada y la Chonguinada, hasta la exuberancia, las cataratas y el calor tropical de Chanchamayo y Satipo”, manifestó la directora de Comercio Exterior y Turismo de Junín, Dania Vila.

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Refuerzan protección al Turista

Como parte de las acciones para brindar una experiencia segura a los visitantes, informaron que Junín realiza operativos de supervisión a los prestadores de servicios turísticos, así como la articulación con la Red Regional de Protección al Turista para fortalecer la atención y la seguridad de quienes visiten la región durante estas fechas.

Cabe señalar que Junín cuenta con 455 recursos turísticos, que incluyen paisajes naturales, sitios arqueológicos, iglesias, museos, festividades, gastronomía y artesanía, convirtiéndose en un destino ideal para disfrutar de unas Fiestas Patrias llenas de cultura, tradición y experiencias auténticas.

La Dirección de Comercio Exterior y Turismo de Junín estimó recibir unos 50 mil visitantes nacionales y extranjeros en dicha región durante las Fiestas Patrias 2026 y las festividades del ‘Tayta Shanti’.Foto: Andina
La Dirección de Comercio Exterior y Turismo de Junín estimó recibir unos 50 mil visitantes nacionales y extranjeros en dicha región durante las Fiestas Patrias 2026 y las festividades del ‘Tayta Shanti’.Foto: Andina

Restricción de vehículos de carga pesada en la Carretera Central

Recordaron que, con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha dispuesto la restricción del tránsito de vehículos de carga pesada en la Carretera Central, entre el km 19 (Ñaña) y el km 145 (centro poblado Pucará), en ambos sentidos, del sábado 25 de julio al miércoles 29 de julio.

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¿Qué es el Tayta Shanti ?

El Santiago o Tayta Shanti es una de las celebraciones más importantes de los Andes centrales que llega a celebrarse hasta por dos (02) meses. Aquí se rinde homenaje a Santiago Apóstol, considerado el patrono y protector del ganado, y tiene como ceremonia principal el señalamiento de los animales, un ritual ancestral mediante el cual las familias agradecen por la abundancia de sus rebaños y piden salud, fertilidad y prosperidad para el nuevo ciclo.

Principales actividades:

Huancayo (23 y 24 de julio)- Concurso “Buscando la Voz del Santiago Wanka”, - Concurso del Shacatán Wanka- Pasacalle del Santiaguito Wanka - Tradicional Gran Pasacalle- Concurso del Santiago Wanka- Certámenes en Chilca y Huancán

Tarma: - Festividad de Santa Ana, donde del 25 al 28 de julio se realizarán festivales gastronómicos, exposiciones artesanales, presentaciones artísticas, corsos tradicionales, conciertos, actividades religiosas y ceremonias patrióticas que resaltan la historia y tradición de la “Perla de los Andes”.

San Pedro de Cajas- Festividad del Apostol San Pedro, donde los días 28 y 29 de julio se desarrolla el tradicional Gorpagaray, una ancestral ceremonia donde las familias preparan y ofrecen masivamente comida gratuita como el puchero, jaka locro y dulce de chuño. Aquí también hay procesiones, verbena popular, quema de castillos y manifestaciones culturales.

Jauja:- Inauguración del Museo Qhapaq Ñan, una exposición fotográfica por los 86 años de la Asociación de Tunantes Centro Jauja “Erasmo Suárez Zúñiga”, - Visitas guiadas al Museo Hatun Xauxa, - Espacios permanentes para conocer el trabajo de los artesanos y la historia ferroviaria de la provincia.

Chupaca: - Celebraciones por el aniversario patrio con el tradicional Concurso de Desfile Escolar “Honor y Gloria 2026”, una actividad que reunirá a instituciones educativas, autoridades y población en una muestra de civismo, identidad y amor por el Perú.

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