El sector retail crecería entre 3% y 5% durante la campaña de Fiestas Patrias, impulsado por las gratificaciones, la recuperación de la confianza del consumidor y el comercio omnicanal, según proyectó la presidenta del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Leslie Passalacqua. Sin embargo, advirtió que un eventual Fenómeno de El Niño podría afectar el desempeño del sector en el segundo semestre.

La representante del gremio indicó que esta proyección mantiene una tendencia similar a la registrada en la campaña del año pasado, favorecida por un entorno de mayor predictibilidad económica y por el dinamismo de las promociones tanto en canales físicos como digitales.

Uno de los principales impulsores de las ventas será el pago de la gratificación de julio, que incrementará la liquidez de los hogares y permitirá que los consumidores amplíen su presupuesto para compras de mayor valor, especialmente aquellas relacionadas con la renovación del hogar y productos que no forman parte del gasto cotidiano.

El ticket promedio de compra aumentaría entre 9% y 17% frente a 2025, ubicándose entre S/350 y S/600. (Marco Rojas/Perú21)

Categorías con mayor demanda y ticket promedio

Como resultado, el ticket promedio de compra aumentaría entre 9% y 17% frente a la campaña de 2025, ubicándose entre S/350 y S/600. El gremio atribuyó este crecimiento al mayor poder adquisitivo de los consumidores, así como a las campañas promocionales y a las facilidades de financiamiento que ofrecerán las empresas del sector.

Las categorías con mayor demanda durante Fiestas Patrias serían moda, tecnología, electrodomésticos y artículos para el hogar. En tecnología destacará la venta de smartphones, laptops, televisores y equipos de audio, mientras que la línea blanca se verá favorecida por la renovación del equipamiento doméstico.

El dinamismo comercial también impulsará una mayor afluencia de consumidores a los establecimientos. La CCL estima que el flujo de visitantes a centros comerciales y tiendas puerta a calle aumentará entre 12% y 15% respecto al mes anterior. Asimismo, proyecta que las visitas acumulen un crecimiento cercano al 6% durante 2026, favorecidas por las gratificaciones, los feriados largos, el Mundial y la recuperación de la confianza del consumidor.

En tecnología, se espera una mayor venta de smartphones, laptops, televisores y equipos de audio, impulsada por las promociones de temporada. (Foto: GEC)

Uso de la inteligencia artificial y cautela por Fenómeno de El Niño

Durante esta campaña, las empresas del retail intensificarán sus estrategias comerciales con promociones más agresivas, facilidades de pago en alianza con entidades financieras y herramientas de inteligencia artificial para personalizar ofertas y fortalecer la fidelización de clientes. A ello se suma el avance de las estrategias omnicanal, con un mayor uso de modalidades como el Click & Collect.

Passalacqua también destacó que el Mundial FIFA 2026 ha impulsado el consumo durante el segundo trimestre del año, aportando hasta dos puntos porcentuales al crecimiento del sector. Entre las categorías más beneficiadas figuran los televisores, equipos de audio, smartphones, vestuario deportivo, además de alimentos y bebidas asociados a las reuniones para seguir los partidos.

Pese a las perspectivas favorables para Fiestas Patrias, el gremio mantiene cautela frente a un eventual Fenómeno de El Niño. Passalacqua advirtió que este evento podría afectar el consumo y generar problemas logísticos, especialmente en categorías como moda, alimentos perecibles y electrohogar. Ante ello, las empresas vienen reforzando sus planes de contingencia mediante el adelanto de importaciones y la descentralización de inventarios.