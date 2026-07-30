Aunque persisten las proyecciones de que la cotización del oro volverá a superar la barrera de los US$5,000 por onza el próximo año, como lo hizo a inicios de 2026, en el Perú la explotación formal de ese metal precioso sigue en caída, a pesar que nuestro país aún figura entre los top ten productores mundiales y es primero en Sudamérica.

Este lunes 27, la cotización spot de ese commodity se situó en torno a US$4,074 por onza troy, lejos de su máximo histórico de US$5,600 alcanzado en enero último, pero aún con un valor superior en 18.29% respecto al precio promedio del año pasado (US$3,444 por onza).

Según pronóstico de UBS, para diciembre el metal dorado se ubicaría en torno a US$4,600 por onza; para marzo del 2027 podría otra vez superar la barrera de los US$2,000 por onza, y para junio apuntaría a alcanzar los US$5,200.

LEA TAMBIÉN: Temporal en Chile pone en riesgo la producción de cobre de Lundin en Caserones

Perú sin reacción a los precios

Ello, ante la proyección de que los bancos centrales continuarán con sus compras de oro entre 750 a 1,000 toneladas métricas durante el año, impulsadas por el interés de reducir la exposición al dólar, y en un escenario de bajo crecimiento e inflación elevada en EE.UU.

Pese a estas señales de precios positivas en el exterior, en el Perú -según cifras adelantadas del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la producción aurífera registró en mayo último una caída de 5.6%, con 8.3 millones de gramos finos.

La producción de oro mantiene tendencia declinante en el Perú. Gráfico: fuente Minem

De esa forma, en el acumulado, la extracción de ese metal en los primeros cinco meses del 2026 alcanzó los 41´631,195 gramos finos, una caída de -4.4% respecto al mismo periodo del año que pasó.

LEA TAMBIÉN: Chile busca nuevos compradores para su cobre: el plan de los US$ 100,000 millones

Actividad cae en mayoría de minas

En el acumulado la producción se incrementó en cuatro de las diez principales compañías del ramo, liderada por Yanacocha (que aumentó en 21.8% en ese periodo), cuya actividad representa el 17.1% en toda la producción formal de oro del país.

La explotación de ese recurso también aumentó de enero a mayo en las empresas Veta Dorada (27.6%), Paltarumi (2.9%), y Summa Gold Corporation (12.9%).

Sin embargo, en el mismo periodo acumulado cayó en seis de las diez principales compañías auríferas, como Poderosa (-9.4%), Aurífera Retamas (-7.9), Boroo Misquichilca (10.9%), Minera Ares (12.6%), Shahuindo (-18.9%), y Consorcio Minero Horizonte (-48.5%).

LEA TAMBIÉN: Cobre: empresa de regalías invierte US$ 25 millones en proyecto Chapi de minera Quilla

Además, retrocedió en 6.3% en promedio en el resto de los 271 titulares mineros dedicados a la extracción de ese metal precioso.

Inversiones del ramo tampoco despegan

En cuanto a las inversiones mineras de enero a mayo, éstas llegaron a US$2,633 millones, valor 43.6% superior que el mismo lapso del 2025 (US$1,833 millones), pero crecieron particularmente en las compañías dedicadas a la explotación de cobre, y muy poco en las dedicadas al oro.

principales empresas productoras de oro en el Perú. Fuente: Minem

Más allá de la entrada en operación del proyecto aurífero San Gabriel (de Buenaventura) meses atrás, no hay ningún nuevo proyecto para la explotación de ese metal precioso que esté en cartera del Minem con fecha de inicio de construcción prevista.

LEA TAMBIÉN: Producción de cobre retrocedió en siete de las top 10 empresas del sector: así le fue a cada una

En tanto, la inversión de la principal minera aurífera del país, Yanacocha, estaban destinadas al cierre progresivo de la operación Yanacocha y a la gestión ambiental e hídrica del complejo minero en Cajamarca.

A su vez, según la data del Minem, la segunda mayor empresa del ramo, Poderosa, con US$67.7 millones invertidos en el periodo acumulado, tuvo una caída del 2.2% en el gasto, el cual representa 2.57% del total del sector minero.

Las inversiones de la tercera minera de oro en importancia de producción, Retamas, apenas representa el 0.63% de las inversiones de esa industria extractiva, y en menor medida el resto de principales empresas dedicadas a extraer ese metal amarillo.

LEA TAMBIÉN: Hannan Metals acelera plan para perforar proyecto Previsto de oro y cobre en Huánuco