Este 21 de julio, el precio del petróleo Brent trepó hasta US$ 91.34 por barril, tras situarse en US$ 76 en la primera semana de este mes; mientras en el mismo periodo el crudo WTI (usado como referente para Perú) pasó de US$ 75 a US$ 85 por barril.

Ni bien la cotización del crudo empezó a incrementarse en el mercado internacional, de inmediato Petroperú la trasladó a sus precios ex planta (mayoristas), con una primera alza registrada el 18 de julio último en sus precios del diésel y gasoholes.

Evolución de los precios de los combustibles en la costa del Golfo de Estados Unidos. | Fuente: Osinergmin

Refinerías ajustan precio

Este martes, Petroperú y Repsol aplicaron un nuevo ajuste al alza en los valores de venta ex planta de diversos derivados, con incrementos de más del 7% en algunos productos de consumo masivo como el diésel, entre otros.

A detalle, la petrolera estatal fijó su precio del Diésel B5-S50 de uso vehicular, en S/ 21.01 por galón, un alza del 7.74% o de S/ 1.51 por galón (incluidos impuestos); seguido del Diésel B5-S50 de uso industrial, en S/ 22.58, un aumento también de S/ 1.51 o de S/ 7.17 por galón.

Asimismo, ajustó su precio del gasohol premium a S/ 16.90, un aumento del 4.24% o de S/ 0.68 por galón; y el gasohol regular a S/ 16.54, un incremento de 2.36% por galón, en tanto sus petróleos industriales de residual 6 y 500 tuvieron alzas del 3.53% y 3.28%, respectivamente.

Variaron los precios en los grifos. | Foto referencial: GEC.

Por su parte, la refinería La Pampilla (Relapasa), de Repsol, aplicó incrementos también a sus precios de esos derivados con diferencias de céntimos respecto a los de Petroperú, aunque su precio del GLP, en S/ 2.40 por kilo, era mucho menor que el de la empresa pública, que en Talara lo vende en S/ 3.19 por kilo.

Precios 95% más caros que la referencia

Sin embargo, en los nuevos listados de precios mayoristas emitidos este martes por las refinerías, los mismos resultan más caros que los precios de referencia internacional de los derivados, que publicó Osinergmin este lunes.

Así, por ejemplo, el 20 de este mes, los precios de referencia -que reflejan una operación eficiente de importación desde el mercado relevante-, para el caso del Diésel alto en azufre era de S/ 12.51 (sin impuestos), mientras el que fijó Repsol el martes estaba (sin impuestos) en S/ 16.37. Es decir, era S/ 3.86 o 30.85% por galón más alto.

No obstante, la diferencia era aún mayor en el caso de los petróleos industriales, como por ejemplo el petróleo industrial de 500, que en la referencia internacional estaba en S/ 6.20 por galón, pero Relapasa lo ofrecía en S/ 12.11 por galón, es decir S/ 5.91 o 95.32% por galón más caro.

Comparación de precios de los combustibles de referencia versus precios mayoristas de Petroperú. | Fuente: Informe de Osinergmin al 13 de julio 2026

Vale recordar que los petróleos industriales, más conocidos como residuales, son usados en el país por industrias como la cementera, pesquera, minera, azucarera, centrales térmicas y grandes calderas industriales en general.

Ya en un reporte emitido la semana pasada por Osinergmin, ese organismo había observado que, hasta entonces (13 de julio), los petróleos residuales, en ese caso de Petroperú, se encontraban entre 95.9% y 99.8% más elevados que la referencia internacional, mientras el Diésel B5-S50 de uso vehicular de esa empresa pública, era 21.6% más elevado.

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Precios minoristas también al alza

Por su parte, Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga en Camiones (UNT-Perú), refirió a Gestión que, tras ligeras reducciones en los precios del diésel que se veían semanas atrás en los grifos, estos han vuelto a subir a nivel minorista.

Refirió que el alto al fuego en Medio Oriente, a fines de junio, había detenido las alzas de los derivados, entre ellos el diésel, y que comenzaba a bajar en su precio local, pero ahora están volviendo a repuntar y se encuentran en promedio a S/ 24 por galón, al mismo nivel que meses atrás luego de desatarse el conflicto internacional desde fines de febrero.

Evolución semanal de los precios de los combustibles (al 13 de julio 2026). | Fuente: informe de Osinergmin al 13 de julio 2026

Mientras tanto, en Arequipa, Teófilo Sánchez, representante del gremio de camioneros de esa zona, señaló que, cuando esperaban que el precio de los combustibles continuara disminuyendo, ahora ven alzas inesperadas de los mismos, por lo que piden reunión con la nueva presidenta Keiko Fujimori, para abordar ese problema.

¿Qué se espera para siguientes meses?

En diálogo con Gestión, Arturo Vásquez Cordano, exviceministro de Energía, consideró que, a raíz del agravamiento del conflicto en Medio Oriente, es previsible que en las próximas semanas se esperen incrementos aún mayores en los precios de los derivados del petróleo, entre S/ 0.50 a S/ 0.70 por galón.

En ese escenario, si bien la entonces candidata y hoy presidente electa Keiko Fujimori había planteado reactivar el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC) para enfrentar la carestía de los derivados, Vásquez consideró que será una medida no tan fácil de implementar.

En principio, refirió que para reactivar el FEPC requerirá que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pague la deuda que tiene con refinerías e importadores de combustibles, de cerca de S/ 1,000 millones, por concepto de devolución por no haber trasladado los mayores costos de los derivados en el mercado externo, al mercado local.

Recordó que el FEPC funciona como un fondo revolvente, es decir, compensa a refinerías e importadores cuando compran más caro para evitar que trasladen los mayores precios a los consumidores y, cuando los precios bajan, los primeros deben devolver los aportes recibidos al fondo.

El problema, anotó, es que el Congreso ha aprobado diversas normas que tienen un enorme impacto fiscal, por lo que no hay recursos para financiar el FEPC, además que se requiere recuperar la confianza de refinerías e importadores, que abandonaron ese fondo por no devolverles lo adeudado.