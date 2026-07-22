En lo que va de julio, ya van dos alzas consecutivas en los precios de los derivados del petróleo a nivel mayorista en el mercado local. (Imagen: Gemini IA)
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Elías García Olano
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Luego de tres semanas de estabilidad en los precios del petróleo, motivada por el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Ormuz, el conflicto entre las partes volvió a recrudecer con fuerza en los últimos días, y con esto, en el Perú se retomó una escalada en los precios de los combustibles.

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