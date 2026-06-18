Perú se convirtió en el destino de la primera inversión directa en América Latina de Altérra, el fondo de infraestructura alineada con el cambio climático impulsado por Emiratos Árabes Unidos. La firma anunció una coinversión en Inkia Energy, el mayor productor independiente de energía del país (donde opera a Kallpa Generación), junto con el gestor global de infraestructura I Squared Capital, con el objetivo de respaldar la expansión de su plataforma de energías renovables. ¿Qué factores explican la apuesta por el mercado eléctrico peruano?

Con sede en Lima, Inkia Energy opera una capacidad instalada de 2.6 GW, equivalente a aproximadamente una cuarta parte del suministro eléctrico peruano. Además, cuenta con una cartera renovable de 4 GW, que incluye cerca de 1 GW de proyectos solares y eólicos de corto plazo.

La transacción se concretó a través de un vehículo de continuidad administrado por I Squared Capital bajo una estructura de control conjunto con Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), entidad que este año acordó adquirir el 50% de Inkia Energy. Los recursos provinieron del Opportunity Fund de Altérra, vehículo lanzado recientemente para respaldar proyectos vinculados a la transición energética.

La inversión en Inkia también fortalece el portafolio global de Altérra, que reúne más de 30 inversiones y respalda cerca de 100 GW de proyectos de energía renovable en mercados desarrollados y emergentes.

La operación marca la primera inversión directa de Altérra en América Latina y refuerza su apuesta por la transición energética.

Mercado eléctrico peruano gana atractivo para inversionistas

La inversión de Altérra llega en un contexto favorable para el sector eléctrico peruano. El avance de la actividad minera, la expansión industrial y el desarrollo de infraestructura continúan impulsando la demanda de electricidad, elevando la necesidad de nueva capacidad de generación.

A esos factores, se suma el estrechamiento de los márgenes de reserva del sistema eléctrico, situación que incrementa la necesidad de incorporar nueva capacidad de generación en los próximos años.

En este escenario, el portafolio renovable de Inkia busca contribuir a la descarbonización del sistema eléctrico peruano y atender una demanda energética cada vez mayor en uno de los mercados de más rápido crecimiento de América Latina.

“Movilizar capital a largo plazo hacia mercados en crecimiento es esencial para acelerar la transición climática global. Al invertir en plataformas energéticas a escala de gigavatios como Inkia Energy no solo estamos ampliando la generación renovable, sino también apoyando sistemas eléctricos más resilientes y fomentando el desarrollo económico a largo plazo”, afirmó Majid Al Suwaidi, director general de ALTÉRRA.

El ejecutivo agregó que Perú cuenta con un importante potencial renovable y señaló que la inversión refleja la estrategia de la firma de respaldar infraestructura de transición energética en mercados de alto crecimiento.

Las energías renovables se han posicionado en la agenda de gobiernos, empresas y organizaciones en todo el mundo.

Inkia acelera su expansión renovable

Para I Squared Capital, la entrada de Altérra fortalece la siguiente etapa de crecimiento de una de las principales plataformas energéticas de la región.

“Nos complace dar la bienvenida a ALTÉRRA como inversor en Inkia. Esto se basa en nuestra creciente relación con ALTÉRRA, que sigue profundizándose en distintos mercados y estrategias”, señaló Sadek Wahba, presidente y socio director de I Squared Capital.

El ejecutivo destacó además que la operación permitirá acelerar el desarrollo de proyectos renovables de gran escala en el país.

“La inversión de ALTÉRRA es una poderosa demostración de en lo que Inkia se ha convertido: una plataforma a escala, diversificada y central para el futuro energético de Perú”, sostuvo.

La operación representa la segunda coinversión entre Altérra e I Squared Capital. Ambas organizaciones ya habían participado conjuntamente en Absolute Energy, una plataforma italiana de energía solar y almacenamiento en baterías que desarrolla un portafolio inicial de 1.4 GW.