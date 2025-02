Además de los proyectos de datos, otro atractivos en la región son los enormes programas de privatización en saneamiento y carreteras, en momentos que los gobiernos buscan financiar sus necesidades de infraestructuras, sin elevar sus déficit.

En los primeros nueve meses del año pasado se destinaron US$ 11,700 millones en inversiones de infraestructura, más del doble que en todo 2023, incluyendo deuda y capital, según Lavca, la asociación de capital privado para la región. Y se avecinan más.

“Estamos entusiasmados con Brasil, México y Latinoamérica como destinos de inversión porque vemos grandes oportunidades en sectores como el transporte, la energía y las infraestructuras de datos”, afirmó Tim Formuziewich , director para la región en I Squared Capital, gestora mundial de inversiones en infraestructuras. “Uno de los retos de Latinoamérica en relación con Asia es que hay que mantenerse centrado para encontrar los focos de crecimiento significativo”.

Las inversiones en datos en América Latina no son solo para satisfacer la demanda regional, sino también para exportar capacidad, según Andre Sales , director ejecutivo de infraestructuras de Patria Investments Ltd.

“Para la computación en nube, se necesita la proximidad del centro de datos, pero no es el caso en IA”, dijo Sales , cuya firma gestiona US$ 5,700 millones en activos de infraestructura de un total de US$ 44,700 millones. Dijo que América Latina es responsable del 7% del tráfico mundial de datos y tiene alrededor del 2% de la capacidad.

Inversiones en América Latina de fondos de infraestructura privada | Atraen a inversionistas locales y extranjeros

Patria fue pionera en inversiones en infraestructura de datos en la región, al fundar en 2015 a la operadora de centros de datos Odata. La empresa fue adquirida por Aligned Data Centers en 2023.

La administración Trump también busca acelerar la construcción de más centros de datos. Para eso relajará los requisitos para determinar si las fuentes de energía que se utilizan son buenas o malas para el medio ambiente.

El martes, Trump anunció una empresa conjunta encabezada por SoftBank Group Corp, OpenAI y Oracle Corp que financiará infraestructuras de IA. El presidente estuvo acompañado por Masayoshi Son, de Softbank, y ejecutivos tecnológicos como Sam Altman y Larry Ellison. La empresa desplegará US$ 100,000 millones “inmediatamente”, dijo Son, con el objetivo de aumentar a “al menos” US$ 500,000 millones el número de proyectos de IA, incluyendo centros de datos y campus físicos.

En 2021 I Squared compró Kio Networks, el mayor operador de centros de datos y proveedor de servicios de infraestructura digital de México. También posee centros de datos en Guatemala, Panamá, República Dominicana y Colombia. Sus inversiones en Latinoamérica incluyen un puerto y un oleoducto en Colombia y la compañía eléctrica peruana Inkia Energy.

El voraz apetito de la IA por la energía es otro factor que estimula las inversiones de capital privado en generación y transmisión de energía en América Latina. En promedio, una consulta en ChatGPT consume casi 10 veces más electricidad que una búsqueda en Google, señaló Goldman Sachs Group Inc. en un informe del año pasado.

Los bajos costos de producción de la región también son una ventaja, dijo Sales .

“Cualquier empresa preocupada por reducir su huella de carbono se beneficiaría de las inversiones en América Latina, donde hay mucha energía limpia disponible”, dijo Erickson Araujo Santana Oliveira , socio del bufete Levy & Salomao Advogados.

Recientes reformas en Brasil reducirán la carga fiscal para importar unidades de procesamiento gráfico, el circuito electrónico que realiza cálculos matemáticos a las velocidades necesarias para la IA, del 48% actual al 14% en 2033, según ha calculado Levy & Salomao.

El mercado de centros de datos en América Latina crecería de unos US$ 5,000 a US$ 6,000 millones en 2023 a US$ 10,000 millones en 2029, según un informe de la firma legal White & Case LLP. “Las normas de localización de datos y el ‘nearshoring’ a la economía de EE.UU. han generado un crecimiento casi exponencial de su construcción en México y otros países latinoamericanos ‘confiables’”, dijo White & Case.

Sube la emisión de bonos de infraestructura en Brasil | Bonos denominados en reales en los mercados locales

Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Alphabet Inc, Meta Platforms Inc, Oracle Corp, Huawei Technologies y Tencent Holdings Ltd. están ampliando sus centros de datos en la región, y el año pasado anunciaron nuevas inversiones por más de US$ 9,000 millones, según datos recopilados por Bloomberg. Esos gigantes también alquilan capacidad a terceras empresas.

Los bonos de infraestructuras emitidos en Brasil se dispararon el año pasado a noviembre a 120,300 millones de reales (US$ 20,400 millones), un 77% más que en todo 2023, según informó Anbima , la asociación de mercados de capitales del país.

“El año pasado fue muy dinámico. Y los motores fueron la infraestructura de datos, energía renovable como plantas solares y parques eólicos, junto con líneas de transmisión, carreteras de peaje, logística y puertos”, dijo en entrevista Emanuel Hernández , jefe de investigación de Lavca.

I Squared, con sede en Miami, ha invertido unos US$ 3,500 millones en Latinoamérica de sus US$ 40,000 millones en activos totales bajo gestión. Realizó su primera inversión en Brasil en 2024, cuando compró 49% en la empresa de energías renovables Origo Energy por unos US$ 275 millones. Fundada en 2012 por antiguos ejecutivos de Morgan Stanley, I Squared cuenta con 300 empleados, 13 de los cuales trabajan en Latinoamérica. Abrió una oficina en Brasil en diciembre de 2023.

Otros fondos de capital privado que invierten en centros de datos en Latinoamérica son Actis LLP, comprada por General Atlantic LP en octubre en una operación que creó un fondo con casi US$ 100,000 millones bajo gestión. Actis compró en 2023 11 centros de datos en seis países de América Latina.

Más allá de los centros de datos, las concesiones de carreteras y saneamiento también resultan atractivas para los inversores de capital de riesgo, según Sales.

En Brasil y Colombia, se subastarán unos 7,000 kilómetros de carreteras en los próximos 12 meses, dijo Sales , y añadió que Brasil necesita US$ 120,000 millones en inversiones en agua y alcantarillado para llevar esos servicios a todos sus residentes. Oliveira , de Levy & Salomao Advogados, dijo que espera que las concesiones de autopistas desbloqueen 120,000 millones de reales en inversiones en Brasil.

“Brasil es abastece de alimentos al mundo, mientras que Chile, Perú y Colombia son también proveedores de minerales”, dijo Formuziewich . Su firma se está enfocando en corredores comerciales: carreteras a lugares de exportación y puertos. “Nos gusta la aviación y las diferentes formas de apostar al nearshoring en México. También nos gusta el sector del agua en Brasil”.

