“Hay un mayor interés de personas de poder diversificar sus inversiones no solo en depósitos a plazo o inversiones tradicionales, sino que también buscan acceder a esta clase de instrumentos de renta variable (las grandes tecnológicas)”, afirma André Quevedo, gerente general de Coril SAB.

“Hemos recibido bastantes consultas referentes a invertir en este tipo de acciones por diferentes perfiles de clientes individuales. No necesariamente se restringe a las personas de alto patrimonio, pero hay una mayor frecuencia de consultas de clientes que poseen ahorros de entre US$ 5,000 y US$ 10,000″, añade.

Según Quevedo, hay mayor apetito por participar en las siete magníficas por parte de peruanos de entre 20 y 30 años.

“Hay mayor interés de personas que no tenían (antes) acceso para comprar este tipo de activos, pero ahora sí les interesa agregarlos a su portafolio porque ven buenas perspectivas”, acota.

Daniel Romero, gerente general de Diviso Bolsa, resalta que “muchos inversionistas” siguen incorporando en su cartera a las grandes tecnológicas por el rendimiento que han tenido en los últimos dos años. Estas acciones ganaron la nombradía de magníficas en el 2023, por su elevada capitalización y rutilante desempeño. Desde inicios de ese año al presente su cotización trepa entre 79% (Apple) y 927% (Nvidia).

“Hubo ciertas correcciones (bajas) en el mercado recientemente, sobre todo en este tipo de acciones (las siete magníficas), dado que se habla mucho de los temas comerciales negativos (como la imposición de aranceles) que traería la nueva administración Trump. Pero aún así sigue el interés de los inversionistas peruanos y los valores han continuado avanzando”, agregó Romero.

La creciente demanda por los siete titanes se refleja en la plaza bursátil local, donde en muchas sesiones figuran entre los valores más negociados.

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) reveló que la participación de los valores extranjeros en los montos negociados en ese plaza se elevó de 10.4% a 13.5% entre el 2022 y 2024. El año pasado esas transacciones ascendieron a US$ 751 millones, entre fondos cotizados o ETF (US$ 298 millones) y acciones globales (US$ 453 millones). De esta última categoría, a su vez, las siete magníficas representaron el 58%.

Las preferidas

Y entre las acciones extranjeras listadas en la plaza limeña, las más negociadas en el 2024 fueron Tesla (15%) y Nvidia (12%).

En el caso de Nvidia, la mayor demanda se explica por el creciente uso de la inteligencia artificial en distintas industrias, explica Quevedo, de Coril SAB.

En cuanto a Tesla, los inversionistas han buscado esta acción en las últimas semanas por la cercanía de su fundador, Elon Musk, con el flamante presidente de EE.UU., Donald Trump, refiere. “Los inversionistas observan un cambio del parque automotor hacia vehículos eléctricos que utilizan baterías de litio”, añade.

Lo anterior parecería a primera vista contradictorio con el discurso de asunción de mando de Trump, en el que manifestó: “Con mis acciones de hoy pondremos fin al nuevo pacto verde y revocaremos el mandato de (subsidios a ) vehículos eléctricos, salvando nuestra industria automotriz y cumpliendo mi sagrada promesa a nuestros grandes trabajadores automotrices estadounidenses”.

Sin embargo, luego el republicano ahondó: “En otras palabras, podrán comprar el auto de su elección”.

“La gente ha estado prestando atención a Tesla porque Elon Musk se ha convertido en hombre de confianza de Trump, y entonces piensan que la empresa debería verse favorecida de esa relación”, indica Pablo Leno, gerente general de Renta4 SAB.

La acción de Tesla cotizaba en US$ 288.5 el 5 de noviembre del 2024 (día de los comicios estadounidenses), y al cierre de este artículo se negociaba alrededor de US$ 415. Solo en ese breve periodo avanzó 44%.

“La promoción de la tecnología es algo que está bastante claro con la posición del nuevo Gobierno estadounidense. Hay algunos analistas que piensan que va a ser inmediato (el impulso del sector tecnológico), pero nosotros pensamos que podría tomar hasta 90 días para tener claridad sobre si las políticas (de Trump) estarán alineadas con los anuncios de la campaña”, sostiene Quevedo.

Empero, el martes la nueva administración reforzó su apuesta por ese sector al anunciar una inversión en infraestructura de IA de US$ 500,000 millones a cargo de Open AI, Oracle y Softbank.

Interés con cautela

Según Pablo Leno, gerente general de Renta4 SAB, los inversionistas peruanos consideran, en general, a las siete magníficas como firmas atractivas de gran nivel por el amplio potencial que tienen para seguir creciendo. Sin embargo, también están alerta porque “piensan que (quizás) podrían estar caras”, advierte.

“Hoy la postura de los mercados para con los resultados de estas compañías es muy exigente. Tanto así que en el caso, por ejemplo, de Nvidia, los (últimos) resultados fueron buenísimos. Así, lograron superar las previsiones de los más conservadores y de aquellos en el punto medio, pero no de aquellos que eran más exigentes”, comenta Leno.

En este punto, menciona que “algunos inversionistas” están tomando ganancias para acudir a opciones que consideran más descontadas en precios, como acciones de la bolsa china o empresas de mediana y baja capitalización en EE.UU.

A nivel global, los inversionistas se encuentran en la disyuntiva de engrosar su participación en las siete magníficas o de reducir parte de sus posesiones en las mismas al considerar que podrían estar, en algunos casos, sobrevaloradas.

El proceso de inversión

Hay dos formas de invertir en las siete magníficas. La primera es comprando directamente sus acciones, lo que se puede hacer a través de la bolsa local.

Los precios de estos títulos fluctúan al momento de edición de este artículo entre US$ 138 de Nvidia, la más barata, y los US$ 613 de Meta (Facebook), la más cara.

Con ello, comprar una acción de cada una de las siete magníficas demandaría una inversión total de US$ 2,000 aproximadamente.

Sin embargo, otra manera de exponerse a las gigantes tecnológicas es invertir en el SPY, que es un ETF que replica el rendimiento del S&P 500. Este índice, a su vez, refleja el desempeño de las 500 empresas más importantes de EE.UU. Las siete magníficas representan en su conjunto alrededor del 30% de este indicador. Una participación en el SPY cuesta unos US$ 600.

Con todo, los analistas consultados prevén un 2025 en el que las gigantes tecnológicas seguirán brillando conforme continúan aprovechando cada avance o innovación para expandir sus negocios.

Los riesgos en el 2025

Pablo Leno, de Renta 4 SAB, advierte que hay dos puntos álgidos a los que los inversionistas prestarán atención de cara al regreso de Trump a la Casa Blanca y que podrían representar un riesgo para la renta variable estadounidense. Uno es la política migratoria y otro son los aranceles.

El analista explica que la expulsión masiva de obreros extranjeros llevaría a un incremento de costos para las empresas, lo que generaría presiones inflacionarias. Lo mismo sucedería si aumentan los impuestos a las importaciones o aranceles.

Daniel Romero, de Diviso Bolsa, indica que ante la mayor inflación prevista la Fed podría elevar su tasa de referencia, lo que afectaría a las acciones estadounidenses en su conjunto. A mayor costo de financiamiento, menor es el valor de las compañías en la bolsa.

SOBRE EL AUTOR Guillermo Westreicher Herrera Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.

