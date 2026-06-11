Viajar a los países vecinos es una oportunidad para descubrir culturas cercanas, reconocer historias compartidas y valorar la diversidad que existe dentro de la misma región. En un contexto donde los viajeros buscan experiencias y nuevos destinos, esto fortalece la integración turística entre las naciones. Según las últimas proyecciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, las perspectivas para el turismo en la región andina son alentadoras. Mientras el crecimiento global del sector alcanzaría el 3.2% en 2026, América Central y América del Sur lo aumentarían en un 4.1%.

El secretario general de la Comunidad Andina, embajador Gonzalo Gutiérrez, dijo a Gestión que, en el caso de los países andinos, este crecimiento inclusive es mayor. Así, se prevé para Ecuador un crecimiento de 11.6%, Bolivia con 10.3%, y Colombia y Perú alrededor del 6%.

Según explicó, hay que ver el contexto político de cada país. “La contribución del turismo en los países andinos es más o menos 2.5% del PBI. Es laboralmente importante porque emplea cuatro millones de personas y la mayoría que trabajan en el sector turismo están vinculadas a pequeñas y medianas empresas”, sostuvo.

Caminos Andinos

El embajador Gutiérrez también se refirió a una propuesta intrarregional para los viajeros que buscan nuevos destinos turísticos no tradicionales; y que, desde la Secretaría General con los países, crearon: la marca turística Caminos Andinos.

Así, comentó que hay algunas ideas como reforzar el concepto de crear multidestinos. Es decir, que entre los cuatro países andinos compartamos rutas turísticas de manera que no se vaya a visitar solamente un lugar, sino varios en la comunidad andina.

“No estamos hablando de Machu Picchu, o de Galápagos (Ecuador), Cartagena (Colombia) o de Uyuni (Bolivia). Si alguien tiene una afición por la artesanía puede ver un circuito de producción artesanal. Hay una manera en Caminos Andinos en que se identifican los principales productos artesanales en 16 caminos. Si le gusta el panorama natural puede participar en una ruta de visita de volcanes”, señaló.

El secretario general de la Comunidad Andina, embajador Gonzalo Gutiérrez

Cielos abiertos andinos

Sobre la posibilidad de que los vuelos entre países de la CAN sean considerados como domésticos, como ocurre en algunos destinos de Centroamérica, el embajador Gutiérrez dijo que hay voluntad del sector privado de sacar adelante esta iniciativa.

“Justamente en esa tendencia van muchas de las discusiones que hemos tenido y algunas ya están empezando a trabajarse de manera concreta. He conversado con algunos empresarios de transporte aéreo que están en este momento visualizando, trabajando la posibilidad de establecer una ruta Chiclayo - Cuenca. Hay un flujo, un movimiento de pasajeros que podría ser interesante, porque muchos de los de los viajeros ecuatorianos en la zona sur del Ecuador vienen a las playas peruanas. Si tuviésemos un pequeño hub en en Chiclayo o en Piura, haría mucho más accesible el movimiento de estos turistas”, sostuvo.

El embajador Gutiérrez, tras participar este miércoles en el IV Foro Andino de Transporte Aéreo, iniciativa impulsada por la Secretaría General de la Comunidad Andina, dijo que el objetivo del encuentro es que todas las sugerencias que surjan pasen al Comité Andino de Autoridades Aeronáuticas.

“Las decisiones andinas son leyes, normas de obligatorio cumplimiento en los cuatro países. Entonces, la idea es que las autoridades de cada uno de estos países que acojan, por ejemplo, la idea de regular sobre los vuelos regionales, lo conviertan en una normativa que se apruebe en una decisión andina y se se aplique inmediatamente en los países. No tiene que ir a los congresos, no tiene que pasar por otras instancias, basta que se apruebe a nivel de la Comisión del Acuerdo de Cartagena o del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores e, inmediatamente, deviene en ley interna”, mencionó.

¿Qué sigue? Que las autoridades hagan eco de estos conceptos y los lleven al Comité Andino.

Eliminación de la TUUA para vuelos domésticos

Los ciudadanos de los países que conforman la CAN ya tienen derechos comunes de movilidad; recientemente en Perú se eliminó el pago de la TUUA para vuelos domésticos con escala, ¿qué posibilidades hay que se elimine también este pago para visitar los países miembros? Gutierrez dijo que - a opinión personal- es un tema que tiene que ser resuelto internamente en el Perú.

“Porque es el único país que tiene ese cobro de manera con el procedimiento separado (...) Tiene que ser materia de una negociación entre el gobierno, Lima Airport Partners y las empresas, porque no es atractivo para el turista llegar al aeropuerto y tener que buscar un lugar donde pagar una cantidad para hacer una transferencia de vuelos. ”, señaló.

Transporte comercial de carga

Sobre el transporte de carga y las cadenas logísticas, el secretario general de la CAN precisó que muchos de los empresarios creen que la generación de centros de acopio regionales podrían ser una alternativa interesante para la exportación y también para la importación. “Entonces, se debe decidir cuáles son los mejores lugares que tengan la conectividad adecuada para constituirse en centros de acopio que tengan una conectividad aérea fácil”.

A modo de ejemplo, se refirió al Día de la Madre en Rusia, en noviembre. “Hay que cómo es necesario articular el transporte, por ejemplo, de flores, para que estas lleguen adecuadamente a Rusia en esa época. Siendo dos países como Ecuador y Colombia, unos productores de flores de nivel mundial importante”.

“Todas estas adecuaciones van a implicar una cierta homologación de normas, tanto en transporte de pasajeros como en transporte de carga”, concluyó.

Datos

La CAN realizó el I Foro Andino de Turismo y el IV Foro Andino de Transporte Aéreo, el 9 y 10 de junio; iniciativas impulsada por la Secretaría General de la Comunidad Andina para conocer las buenas prácticas internacionales de gestión aeronáutica, con el fin de modernizar el marco regulatorio andino para dinamizar el transporte de carga y consolidar al sector aéreo como el principal facilitador del turismo receptivo y del comercio intracomunitario.

A través de la plataforma digital de Caminos Andinos (https://caminosandinos.travel/), se puede acceder a información para planificar recorridos por la subregión, incluyendo datos sobre clima, moneda, atractivos turísticos, entre otros. Actualmente, la iniciativa reúne 16 rutas turísticas y 42 destinos distribuidos en los cuatro países andinos.