La crisis geopolítica en Medio Oriente viene golpeando al sector aéreo internacional ante una escasez y encarecimiento del jet fuel, combustible que se usan en la aviación. (Imagen: Andina)
La crisis geopolítica en Medio Oriente viene golpeando al sector aéreo internacional ante una escasez y encarecimiento del jet fuel, combustible que se usan en la aviación. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

La crisis geopolítica en Medio Oriente viene golpeando al sector aéreo internacional por su impacto en el precio del combustible y este mes, sostienen las aerolíneas, ya comienzan a sentirse los efectos.

TE PUEDE INTERESAR

Cierre de Spirit Airlines: Indecopi monitorea vuelos a Perú afectados
Menos vuelos a mayor precio: United Airlines sube sus tarifas por alza de combustibles
Esta aerolínea rebaja sus vuelos a Asia y Australia un 50% mientras el resto del sector sube precios
Guerra en Medio Oriente causa caos aéreo con más de 20,000 vuelos cancelados

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.