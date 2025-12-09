Ginebra, Suiza.- La industria aérea en el mundo cerrará el 2025 con una ganancia de US$ 39.5 mil millones, superando las expectativas iniciales de US$ 30.5 mil millones, informó la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

El transporte aéreo de pasajeros no fue solo lo que elevó las proyecciones. Según precisó el gremio, uno de los factores determinantes para esta mejora fue el impulso del mercado de carga.

Ante la amenaza de aranceles y guerras comerciales, los importadores adelantaron sus pedidos masivamente, elevando la demanda de carga vía aérea.

Aunque se esperaba un crecimiento de carga de apenas 0.7% para este año, se estima que cerrará por encima del 3%, amortiguando el impacto de otros problemas que se seguirían arrastrando en el 2026.

¿Qué esperan en 2026?

Para el próximo año, IATA indica que la industria aérea alcanzaría una ganancia de US$ 41 mil millones, con un margen neto del 3.9% .

Los ingresos totales de la industria serían de US$ 1,053 mil millones, con un número de pasajeros que alcanzará los 5.2 mil millones. Pese a esto, la ganancia neta por pasajero será de apenas US$ 7.90.

El director general de IATA, Willie Walsh, advirtió qué hay una crisis en la cadena de suministro que está costando a la industria alrededor de US$ 11 mil millones anuales.

“Hay costos adicionales que la industria está asumiendo por la disrupción en la cadena de suministro es un mayor consumo de combustible, porque estamos volando aeronaves más antiguas que el promedio de la industria debido a los retrasos en la entrega de aviones nuevos. También hay costos adicionales de mantenimiento asociados a operar estas aeronaves más antiguas, y la necesidad de mantener inventarios adicionales de repuestos”, comentó durante el Global Media Day de IATA.

En ese sentido, Stuart Fox, Director, Flight and Technical Operations, detalló que hay un déficit de entrega de más de 5,300 aviones y que el tiempo de espera para un avión ordenado hoy es de casi 7 años.

Solo en consumo de combustible son cerca de US$ 4.2 mil millones en ahorros que se están retrasando, mientras que los costos de mantenimiento ascienden a US$ 3.1 mil millones, a lo que se suman otros US$ 1.4 mil millones en inventario y otros US$ 2.6 mil millones en alquiler de motores.

“Los aviones más antiguos requieren más mantenimiento. Necesitan inspecciones pesadas, toman más tiempo para programarse. Estas inspecciones han aumentado su duración. Las revisiones de motores ahora toman, en promedio, 75 días. En tanto, en el tren de aterrizaje, el tiempo se ha incrementado de 90 a 120 días. Esto afecta el tiempo que la aeronave permanece en el hangar”, explicó.

Walsh calificó la situación como frustrante, pues mientras la industria aún opera con márgenes de menos del 7%, los de los proveedores -fabricantes de equipos originales (OEM), especialmente de motores- la diferencia es enorme.

Durante los primeros nueve meses de este año, estos proveedores tuvieron márgenes operativos de 27.6%. “Son márgenes totalmente inalcanzables para nuestra industria”, manifestó.

Otro problema que continuarán enfrentando es la falta de stock del Combustible de Aviación Sostenible (SAF), lo que genera preocupación respecto a las metas ambientales a mediano plazo.

El director de IATA alertó que el objetivo de muchas aerolíneas de alcanzar un 10% de uso de SAF para 2030 es ahora “imposible de lograr” para la gran mayoría por falta de existencias del suministro.