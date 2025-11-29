Con los nuevos aviones, LATAM podría sumar hasta 35 destinos adicionales en Sudamérica. (Foto: Latam)
Latam señala que a nivel corporativo solo se ha previsto, de momento, cancelar dos vuelos de la filial de Colombia.

Agregaron que en contingencias de ese calibre, Latam pone a disposición de los pasajeros alternativa de viaje para iniciar su vuelo dentro de las próximas 24 horas de su ruta original, así como el cambio de fecha o devolución sin costo del pasaje.

Airbus notificó el viernes a todos los clientes que utilizan el programa de control ELAC y les instó a “detener inmediatamente los vuelos”. Foto: EFE
para reemplazar con urgencia un programa de control de vuelo vulnerable a las radiaciones solares, las cuales “podrían corromper los datos esenciales para el funcionamiento de los comandos de vuelo”.

Una fuente cercana dijo a AFP que los cambios para corregir estos fallos en los aviones “llevará semanas”. “Airbus reconoce que estas recomendaciones provocarán trastornos operativos para los pasajeros y los clientes“, indicó el fabricante europeo.

