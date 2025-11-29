Latam Airlines Perú anunció que las advertencias dadas este viernes por Airbus y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) sobre sus aviones A320 no han afectado sus operaciones en nuestro país.

“No se ha producido ninguna cancelación de vuelos”, indicaron en un comunicado.

Latam señala que a nivel corporativo solo se ha previsto, de momento, cancelar dos vuelos de la filial de Colombia.

Agregaron que en contingencias de ese calibre, Latam pone a disposición de los pasajeros alternativa de viaje para iniciar su vuelo dentro de las próximas 24 horas de su ruta original, así como el cambio de fecha o devolución sin costo del pasaje.

Airbus notificó el viernes a todos los clientes que utilizan el programa de control ELAC y les instó a “detener inmediatamente los vuelos”. Foto: EFE

Vale precisar que el fabricante Airbus pidió “detener inmediatamente los vuelos” de 6,000 aviones A320 para reemplazar con urgencia un programa de control de vuelo vulnerable a las radiaciones solares, las cuales “podrían corromper los datos esenciales para el funcionamiento de los comandos de vuelo”.

Una fuente cercana dijo a AFP que los cambios para corregir estos fallos en los aviones “llevará semanas”. “Airbus reconoce que estas recomendaciones provocarán trastornos operativos para los pasajeros y los clientes“, indicó el fabricante europeo.