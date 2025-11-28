El fabricante Airbus instó a “detener inmediatamente los vuelos” de 6,000 de sus aviones A320 para reemplazar urgentemente un programa de control de vuelo vulnerable a las radiaciones solares, afirmó el viernes a AFP un portavoz de la compañía.

La medida se toma tras un incidente técnico a finales de octubre con un aparato en Estados Unidos que “reveló que radiaciones solares intensas podían corromper los datos esenciales para el funcionamiento de los comandos de vuelo”, explicó el fabricante a sus clientes.

Por ello, Airbus notificó el viernes a todos los clientes que utilizan este programa de control y les instó a “detener inmediatamente los vuelos”.

Para la mayoría de los aviones, el cambio de software con su versión anterior llevará “unas horas”. Pero para unos 1,000 aparatos, esto implicará el cambio del hardware, “lo que llevará semanas”, explicó a AFP una fuente cercana al asunto.

Se trata del sistema ELAC (Elevator and Aileron Computer), un computador de control de los elevadores y alerones del avión.

“Airbus reconoce que estas recomendaciones provocarán trastornos operativos para los pasajeros y los clientes. Pedimos disculpas por las molestias causadas y trabajaremos en estrecha colaboración con los operadores, manteniendo la seguridad como nuestra prioridad absoluta y primordial”, escribió el fabricante aeronáutico europeo.

El 30 de octubre, un Airbus A320 de la compañía JetBlue sufrió un problema de control en vuelo debido a un fallo informático.

El incidente se produjo en la fase de crucero entre Cancún (México) y Newark (Estados Unidos), cuando el avión descendió repentinamente sin intervención de los pilotos.

Los pilotos iniciaron la fase de descenso y aterrizaron el avión en Tampa, Florida. Los bomberos de Tampa informaron a los medios estadounidenses de que había pasajeros heridos.

El Airbus A320, que entró en servicio en 1988, es el avión más vendido del mundo. En septiembre desbancó al avión de pasillo único 737 del fabricante estadounidense Boeing, cuyo primer ejemplar se entregó en 1968.

A finales de septiembre, Airbus había entregado 12,257 unidades de su A320 (incluidas las versiones privadas), frente a las 12,254 unidades del 737.