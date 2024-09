En el Congreso de la República se están debatiendo varias propuestas legislativas que buscan ajustar diferentes aspectos del servicio en el transporte aéreo, abarcando desde compensaciones por retrasos y cancelaciones, hasta la regulación de tarifas y regular el transporte de animales domésticos de compañía.

Actualmente, los proyectos de ley se encuentran en distintas comisiones, como la de Protección al Consumidor, Transportes y Comunicaciones, y Economía y Finanzas, donde se analizan sus posibles efectos sobre los derechos de los pasajeros y el impacto económico en el sector.

Descuento de 50% en boletos de avión

El Proyecto de Ley No. 6736/2023 tiene como finalidad establecer un beneficio de descuento del 50% en los pasajes aéreos para personas con discapacidad, tanto en vuelos nacionales como internacionales. La propuesta busca modificar el artículo 84 de la Ley de Aeronáutica Civil (Ley N° 27261) para incluir este derecho, que se aplicará a todas las empresas de transporte aéreo, públicas y privadas, dentro del territorio nacional e internacional.

Además, el beneficio también se extiende a un acompañante en caso de que la persona con discapacidad lo requiera, facilitando su movilidad y garantizando una mayor accesibilidad a los servicios de transporte aéreo.

El proyecto está respaldado por la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, quienes suelen enfrentar mayores dificultades económicas y sociales. Al proporcionar un descuento en los pasajes aéreos, se busca reducir estas barreras y fomentar la inclusión social.

Carlos Gutierrez, Gerente General de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (Aetai) mostró su preocupación frente al Proyecto. En su opinión, esta iniciativa está mal planteada, ya que no aborda el verdadero problema: la accesibilidad física.

“La accesibilidad se refiere a mejoras en la infraestructura, como rampas y ascensores, para que las personas con discapacidad puedan moverse libremente. Esto es lo que realmente mejora su calidad de vida, no un descuento en el pasaje”, explicó.

Asimismo, cuestionó por qué el beneficio se limitaría únicamente al transporte aéreo y no se extendería a otros medios como el terrestre o el marítimo.

Jesús Espinoza, ex director de Indecopi, sostuvo que, si bien es razonable ofrecer beneficios a personas con discapacidad como parte de lo que denomina “discriminación positiva”, el costo no debe recaer en las aerolíneas ni en los pasajeros. En su opinión, si el Estado desea implementar este tipo de subsidios, debería ser el propio Estado quien asuma los costos. Comparó la situación con el subsidio del Fondo de Inclusión Social Energética (FISE), que permite que ciertos sectores de bajos recursos adquieran balones de gas a un menor precio, con el costo cubierto por el gobierno.

Prohibición de Sobreventa

El Proyecto de Ley 4164/2022-CR busca modificar la Ley de Aeronáutica Civil del Perú (Ley N° 27261) para prohibir la sobreventa de pasajes aéreos, una práctica conocida como “overbooking”, que ocurre cuando las aerolíneas venden más boletos de los que pueden acomodar en un vuelo, afectando a los pasajeros con reservas confirmadas.

El proyecto establece que las aerolíneas que incurran en esta práctica serán sancionadas con la suspensión de su permiso de operación, además de la compensación correspondiente al pasajero afectado.

El Gerente explicó que el overbooking no es una novedad y está regulado para permitir a las aerolíneas cubrir los asientos de pasajeros que no se presentan (no show). Si se limita esta práctica, se pierde eficiencia en la operación, afectando tanto a la aerolínea como a los pasajeros,

El ex director dijo que o debe prohibirse el overbooking porque tiene una racionalidad económica que ha sido validada internacionalmente y que no puede ser obviada por el Congreso

Peso del equipaje de mano y elección de asientos

El dictamen sobre los proyectos de ley 2210/2021-CR y 2956/2022-CR propone modificar la Ley de Aeronáutica Civil del Perú para garantizar que los pasajeros de vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales, puedan elegir libremente su asiento sin costo adicional, y llevar hasta 10 kg de equipaje de mano en la cabina sin cargos extras.

Estas iniciativas buscan corregir prácticas abusivas de las aerolíneas que actualmente cobran por la selección de asientos o imponen restricciones al equipaje, asegurando que los costos adicionales solo se apliquen por servicios nuevos o superiores, promoviendo así una mayor equidad y protección para los usuarios del servicio aéreo

El Gerente General expresó que esta norma interferiría en el modelo de negocio de las aerolíneas. “El derecho a elegir un asiento o llevar más equipaje conlleva un costo que las aerolíneas deben gestionar. Aplicar una norma que elimine estos cargos afecta la estructura del servicio, de manera similar a lo que ocurre en otros sectores, como la elección de asientos en teatros o espectáculos”, comentó.

En esa línea, el ex director de Indecopi, afirmó que los proyectos no se adaptan a la realidad del mercado aéreo y terminan incrementado los costos de los prestadores del servicio.

Reembolsos y compensaciones por retraso de vuelos

Los Proyectos de Ley N° 1874/2021-CR y N° 414/2021-CR buscan proteger los derechos de los usuarios del transporte aéreo, estableciendo reembolsos y compensaciones por retrasos, cancelaciones o interrupciones.

El primero garantiza el reembolso total del pasaje, mientras que el segundo incluye compensaciones adicionales como alimentos, alojamiento y mayor transparencia en la información proporcionada por las aerolíneas

El Gerente consideró que esta propuesta es inviable, ya que obligaría a las aerolíneas a disponer de grandes sumas de dinero en efectivo en los aeropuertos.

“Las compensaciones por retrasos ya están reguladas en la Ley Aeronáutica Civil y en acuerdos internacionales. No tiene sentido exigir reembolsos inmediatos; esto complicaría innecesariamente la operación en los aeropuertos”, afirmó.

Espinoza plantea que los retrasos pueden ser responsabilidad de la aerolínea, del pasajero o de factores externos. En los casos donde la aerolínea es responsable, la ley ya contempla beneficios para los pasajeros. Sin embargo, cuando los retrasos son causados por factores externos, como huelgas o problemas en infraestructuras, la aerolínea no debería asumir responsabilidad. Critica que el proyecto de ley no haga esta distinción y alerta sobre el exceso que supondría obligar a las aerolíneas a reembolsar en dos horas, lo cual considera impráctico a nivel logístico.

Transporte de animales domésticos en vuelos

El Proyecto de Ley N.º 5130/2022-CR busca regular el transporte de animales domésticos de compañía en Perú, con el fin de garantizar su bienestar y evitar maltrato durante su traslado.

La normativa establece que los ministerios de Desarrollo Agrario, Salud y Transportes serán responsables de emitir las regulaciones necesarias y supervisar su cumplimiento. Se contempla además la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento, así como la promoción de la educación sobre el respeto y protección de los animales.

El Gerente General manifestó su rechazo, argumentando que abrir esta regulación a cualquier tipo de animal podría generar problemas de seguridad en los vuelos. “Solo los animales de soporte, como los perros, deben ser permitidos en cabina.

No tiene sentido permitir que cualquier animal de compañía viaje en una aeronave, ya que esto puede poner en riesgo la seguridad de los pasajeros”, concluyó.

Espinoza valora la regulación del transporte de animales en aviones, pero advierte sobre los riesgos de incluir una amplia variedad de especies, como reptiles y roedores, en la cabina. Sugiere limitar el proyecto a ciertos animales y ajustarlo a estándares internacionales para garantizar la seguridad y comodidad de los pasajeros, evitando excesos que puedan comprometer los vuelos.

Cuadro de proyectos de ley:

N° Proyecto de ley Estado Procesal Objetivo 1 06736/2023-CR EN COMISIÓN Busca otorgar a las personas con discapacidad un descuento del 50% en pasajes aéreos, nacionales e internacionales, extendiendo el beneficio a un acompañante cuando sea necesario, para mejorar su accesibilidad y calidad de vida. 2 04164/2022-CR EN COMISIÓN El objetivo del proyecto de ley es prohibir la práctica de la sobreventa de pasajes aéreos (overbooking) en Perú, para proteger a los pasajeros y evitar que las aerolíneas vendan más boletos de los que pueden ofrecer en un vuelo. 3 02210/2021-CR ORDEN DEL DÍA

(Agenda del pleno) El dictamen de los proyectos de ley 2210/2021-CR y 2956/2022-CR busca asegurar que los pasajeros de vuelos comerciales puedan elegir su asiento sin pagar más y llevar hasta 10 kg de equipaje de mano sin costo adicional. Su objetivo es evitar prácticas abusivas de las aerolíneas, aplicando cargos solo por servicios adicionales. 4 01874/2021-CR EN COMISIÓN El objetivo es garantizar que los usuarios de vuelos retrasados puedan obtener el reembolso completo de lo pagado si deciden no continuar con el servicio. 5 00414/2021-CR ORDEN DEL DÍA

(Agenda del pleno) Busca garantizar compensaciones y proteger los derechos de los pasajeros en casos de retrasos o cancelaciones de vuelos, estableciendo normas claras para la responsabilidad de las aerolíneas y la transparencia de la información. 6 05130/2022-CR DICTAMEN Tiene como objetivo regular el transporte de animales domésticos en Perú para proteger su bienestar, evitando maltrato y asignando a los ministerios correspondientes la responsabilidad de su reglamentación y supervisión.

