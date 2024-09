Si bien, cada vez más personas optamos por viajar solo con equipaje de mano, porque es más económico, debes saber que no todas las aerolíneas tienen la misma medida. Si has reservado un vuelo o planeas hacer con JetBlue, conoce cuáles son las dimensiones y el peso que debe tener tu maleta o mochila de cabina.

JetBlue es la sexta aerolínea más grande de Norteamérica, que se caracteriza por ofrecer comodidades y bajos precios a los viajeros, como asientos espaciosos y costo de equipaje de bodega a precios muy por debajo de la competencia.

En ese sentido, desde el 6 de septiembre ofrece en su tarifa Blue Basic el incluir un equipaje de mano gratis. Esto, independientemente de la fecha de compra.

¿CUÁLES SON LAS DIMENSIONES DE LA MALETA DE MANO DE JETBLUE?

Para muchos es tenso llegar al aeropuerto y tener el temor de que tu maleta de mano no cumplas con el peso estipulado por la aerolínea y te cobren una penalidad. En este caso, puedes estar tranquilo porque JetBlue no ha especificado el peso del equipaje de mano, pero si debes tener en cuenta la medida. Mientras tu equipaje no parezca estar demasiado lleno, probablemente no tengas problemas.

Peso del equipaje de mano: No especificado

JetBlue te permite llevar maleta y bolso sin cargo adicional (Foto: Shutterstock)

JetBlue ha logrado calar en poco tiempo en las preferencias de los viajeros porque las dimensiones de los artículos personales son mayores que el de la competencia. Además, todas las tarifas incluyen un bolso de mano, además de un artículo personal como una cartera, una mochila, un bolso para computadora portátil o un transportador de mascotas aprobado, que quepa debajo del asiento del pasajero. Eso sí, no debes excederte las medidas:

Equipaje de mano : 22″ de largo (55,88 cm) x 14″ de ancho (35,56 cm) x 9″ de alto (22,86 cm), incluidas las ruedas y las manijas.

: 22″ de largo (55,88 cm) x 14″ de ancho (35,56 cm) x 9″ de alto (22,86 cm), incluidas las ruedas y las manijas. Artículo personal: 17″ de largo (43,2 cm) x 13″ de ancho (33 cm) x 8″ de alto (20,32 cm).