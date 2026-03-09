El gobierno publicó el decreto de urgencia que incrementa en S/ 10 el vale del Fondo de Inclusión Social Energético - FISE para los usuarios del Programa de Compensación Social y Promoción para el Acceso al GLP, y que dispone un subsidio de S/ 120 para los taxistas autorizados que usan GNV en Lima, Callao e Ica.

El Decreto de Urgencia N° 002-2026, publicado en la edición extraordinaria de Normas Legales, tiene por objeto establecer medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera, que permitan fortalecer los mecanismos de compensación social y promoción para el acceso al GLP a favor de la población vulnerable, así como adoptar medidas extraordinarias para los beneficiarios del Programa de Promoción de Vehículos de GNV a nivel nacional - Ahorro GNV del FISE y usuarios de gas natural vehicular.

En ese sentido, se dispone la entrega excepcional y por única vez de un vale de descuento FISE adicional por el importe de S/ 10 en la siguiente facturación a los usuarios FISE activos del Programa de Compensación Social y Promoción para el Acceso al GLP para la adquisición del balón de GLP de 10 kilos.

"El FISE, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva, emite las disposiciones que resulten necesarias para la implementación del numeral anterior“, precisa el decreto de urgencia.

Dispone además que, por el plazo de 60 días calendarios, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente norma, la aplicación del factor de recaudo de financiamiento del Programa de Promoción de Vehículos de GNV a nivel nacional – Programa Ahorro GNV del FISE, así como de cualquier concepto o comisión asociado a dicho programa.

Para ello, lanorma indica que el FISE financie por única vez, y sin retorno, el valor de S/ 120 para las personas naturales y/o jurídicas que prestan el servicio de transporte público especial en la modalidad de taxi que usan Gas Natural Vehicular (GNV), por cada vehículo que se encuentre autorizado por la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao - ATU, y las municipalidades provinciales de Lima, Callao e Ica.

El Decreto de Urgencia es refrendado por el presidente de la República, José María Balcázar; la presidente del Consejo de Ministros, Denisse Miralles; el ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López Gonzales, y el ministro de Energía y Minas, Angelo Victoriano Alfaro Lombardi.

En días pasados, el Gobierno anunció que se compensará a los taxistas que convirtieron sus vehículos a gas natural (GNV) y que han sido perjudicados en los últimos días debido a la escasez de este recurso producto de una fuga en el ducto de Camisea, en Cusco.

El ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López, señaló que la cuota mínimo mensual que pagan los taxistas que hicieron la conversión de sus unidades a GNV asciende a S/ 120, la cual será asumida ahora por el Estado, y buscará “aliviar” a los taxistas de dicho monto.

Se estimó que la medida beneficiaba a 175,000 vehículos convertidos a GNV.