Oferta del GNV cae en un 10% en Lima. Foto: GEC.
Redacción Gestión
por la ruptura de un ducto por el cual se abastece al país de este recurso.

Miralles detalló que cerca del 45% de la generación eléctrica y gran parte del transporte público, taxis y servicios de salud son dependientes del gas natural.

También precisó que, en condiciones normales,

“Actualmente estamos al 10% de lo que se requiere con GNV. (…) Entonces, todo eso que no se está produciendo va a combustibles alternativos, GLP, entre otros”, indicó en entrevista para Punto Final.

Miralles precisó que, aunque la demanda de los usuarios que antes consumían GNV se ha trasladado a otros combustibles,

Sin embargo, reconoció que existe especulación y acaparamiento en gasolina, GLP e incluso balones de gas, lo que ha motivado que el Gobierno agrave las sanciones modificando el Código de Consumidor y desplegando operativos intensivos de Indecopi y Osinergmin para fiscalizar y multar a grifos que especulan con los precios.

“No tiene por qué subir (la gasolina). A excepción, también hay un conflicto armado en Medio Oriente, que podría subir”, añadió.

También añadió que, al tratarse de un shock de oferta temporal, puede haber incrementos de precios en combustibles y eventualmente en algunos productos que dependen de la energía, con posibilidad de trasladarse a la mesa del consumidor si la crisis se prolonga.

Sin embargo, explicó que la reparación del ducto se estima en 14 días desde el inicio del problema y que, transcurrida una semana de la emergencia,

Medidas para sectores vulnerables

Ante este escenario, Miralles anunció que se ha ampliado el valor de descuento para el balón de gasolina de diez kilos a hogares vulnerables (subsidio del vale FISE), incrementándolo de 20 soles a 30 soles, dirigido principalmente a la población en pobreza y extrema pobreza.

“Los sectores priorizados son salud, industrias alimentarias, servicios básicos, telecomunicaciones, transporte y logística, sistema financiero”, puntualizó la premier.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, precisó que, aunque existe presión sobre la oferta, precios no tendrían por qué subir solo por la crisis local. Foto: PCM.
