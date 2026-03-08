MML aseguró que no se detendrán las labores en áreas fundamentales como seguridad ciudadana, fiscalización, limpieza pública. (Foto: MML)
Redacción Gestión
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) sostuvo que si bien comprenden la gravedad de la crisis energética y respeta las disposiciones del gobierno central, estas serán acatadas de manera parcial en la capital.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, dispuso que

En ese sentido, la MML aseguró que no se detendrán las labores en áreas fundamentales como seguridad ciudadana, fiscalización, limpieza pública, mantenimiento de las vías, los servicios de atención médica y la gestión del tránsito seguirán funcionando bajo su curso regular.

La comuna limeña precisó que los procedimientos administrativos y de control no se verán interrumpidos,

El 1 de marzo se detecto la ruptura en uno de los tubos de gas natural de Camisea y fue informado por la Transportadora de Gas del Perú (TGP).

Aún se desconoce el día en que se reparará el ducto y se retornará a la distribución normal.

