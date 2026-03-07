La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) se pronunció sobre la interrupción en el suministro de gas natural y advirtió que la crisis energética no debería resolverse a costa de afectar la educación ni la actividad productiva del país .

A través de un comunicado, el gremio empresarial reconoció la gravedad de la situación que llevó al Gobierno a disponer la realización de clases virtuales, el teletrabajo obligatorio en el sector público y la promoción de esta modalidad en el sector privado.

No obstante, buscó llevar tranquilidad a la ciudadanía al señalar que “el suministro de gas natural domiciliario no está comprometido”. Además, indicó que el sistema eléctrico cuenta con centrales de emergencia que permiten evitar el desabastecimiento y que los sobrecostos de generación no alcanzarían a los clientes regulados.

Pese a ello, la organización consideró que una crisis energética no debería resolverse generando, a su vez, problemas adicionales en el sistema educativo ni en el funcionamiento de la economía.

“La educación de los niños no puede volver a ser la variable de ajuste en momentos de dificultad” , señaló el gremio empresarial, al recordar que los escolares ya afrontaron un alto costo por el prolongado cierre de escuelas en años recientes.

Asimismo, advirtió que miles de familias en el país no cuentan con conectividad ni con los dispositivos necesarios para acceder a la educación virtual, mientras que los estudiantes más pequeños requieren del vínculo presencial para su adecuado desarrollo.

En esa línea, la Confiep expresó preocupación por el mensaje que, a su juicio, se transmite al interrumpir las clases: "que la educación podría volverse prescindible en momentos de dificultad".

De igual manera, sostuvo que las medidas de alcance general que afectan la actividad laboral también impactan en el funcionamiento de la economía, en un contexto en el que el país busca consolidar su crecimiento y generar más oportunidades.

Por ello, el gremio empresarial invocó al Gobierno a priorizar soluciones rápidas y focalizadas que permitan atender la emergencia energética sin comprometer la educación de los escolares ni el trabajo de los peruanos.

Además, planteó que las instituciones educativas y las empresas privadas que puedan continuar operando con normalidad deberían tener la libertad de hacerlo.

Comunicado de la Confiep.

Escuelas privadas piden mantener clases presenciales

La Alianza de Escuelas Privadas del Perú también se pronunció sobre las medidas adoptadas ante la contingencia energética y expresó su preocupación por la suspensión temporal de las clases presenciales.

El gremio educativo sostuvo que el retorno a la virtualidad puede afectar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, especialmente considerando las brechas de conectividad y acceso a dispositivos que aún persisten en diversas zonas del país.

“Miles de niños, niñas y de jóvenes carecen de recursos para poder desarrollar las clases virtuales en sus hogares y son los principales afectados por un cierre de escuelas”, se lee en el comunicado.

Asimismo, expresó su preocupación por la situación de los centros de educación inicial, al indicar que al imponerse la virtualidad, se rompe el vínculo presencial indispensable para la primera infancia, dejando a las comunidades sin su núcleo de desarrollo más básico.

Finalmente, la Alianza de Escuelas Privadas afirmó que el Perú debe apostar por la continuidad de los aprendizajes o, en todo caso, se debería contemplar que las instituciones educativas privadas decidan por cuenta propia y reciban el apoyo en caso puedan seguir funcionando.