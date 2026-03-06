El Ministerio de Educación (Minedu) informó que, como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para la racionalización de recursos energéticos, se ha dispuesto una medida temporal para el desarrollo de las actividades académicas en Lima Metropolitana y el Callao.

De acuerdo con el sector, entre el 9 y el 13 de marzo las instituciones educativas privadas de Lima y Callao que ya iniciaron el año escolar deberán desarrollar sus actividades en modalidad remota .

La disposición también alcanza a universidades e institutos superiores, con el objetivo de contribuir a la racionalización del uso de energía y facilitar la movilidad en la ciudad, garantizando al mismo tiempo la continuidad del servicio educativo.

El Minedu indicó que esta decisión forma parte de las acciones adoptadas por el Ejecutivo frente a la actual contingencia energética.

Asimismo, el sector señaló que viene trabajando de manera articulada con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Lima Metropolitana y el Callao.

Según el ministerio, esta coordinación busca contribuir con la implementación de las medidas orientadas a garantizar la continuidad de los servicios esenciales y del servicio educativo durante el periodo establecido.

Comunicado del Minedu.

Medidas anunciadas por el Gobierno

El Gobierno anunció una serie de medidas extraordinarias para enfrentar la contingencia en el suministro de gas natural, entre ellas la implementación de teletrabajo en el sector público y clases virtuales en todos los niveles educativos en Lima Metropolitana y el Callao .

En paralelo, el Gobierno anunció medidas de apoyo para los hogares y el sector transporte ante los efectos de la contingencia energética.

Entre ellas, se incrementará temporalmente el vale del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) para la compra de balones de gas de 10 kilos . El subsidio pasará de S/20 a S/30 durante un periodo de 30 días.

En el caso del transporte, se implementará un mecanismo de compensación para taxistas cuyos vehículos funcionan con gas natural vehicular (GNV).

El ministro de Economía, Gerardo López, explicó que el Estado asumirá de manera temporal el pago mínimo mensual de la deuda por conversión de los vehículos a GNV.

“Generamos un espacio para compensar el pago mínimo de la cuota mensual que tienen aquellos taxistas que convirtieron sus unidades a GNV, que equivale a 120 soles mensuales”, indicó.