Si bien la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) ha estimado un plazo de 14 días para restituir el servicio de gas natural tras la deflagración en el Cusco, plazo que vence a mediados de este mes, el Poder Ejecutivo indicó que todavía no existe una certeza sobre el tiempo que tomará realmente la reparación del ducto.

En conversación con la prensa, la presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Denisse Miralles, indicó que el tiempo podría variar dependiendo de la evaluación en curso que viene haciendo la empresa.

“[La empresa] nos ha dicho 14 días. Para nosotros es muy importante que ese tiempo sea menor. Pero, nosotros no podemos asegurar cuánto es el tiempo [que tomará]. Obviamente el plan establecido por ellos se debe cumplir, pero todo dependerá de la evaluación inicial que está realizando la empresa”, comentó.

Asimismo, Miralles detalló que el Gobierno de Perú ha brindado apoyo logístico para acelerar las labores, incluyendo recursos del Ministerio de Defensa (Mindef), con aviones, helicópteros y equipo de las Fuerzas Armadas.

Primera ministra Denisse Miralles indicó que el Gobierno está enfocado en la restitución del servicio y en determinar las causas del incidente y las eventuales responsabilidades. (Imagen: Andina)

Dos líneas de trabajo ante la crisis

La premier explicó que el Gobierno ha establecido dos líneas de trabajo frente a la emergencia. La primera, dijo, es la restitución del servicio, debido al impacto que genera en la capital tanto para las familias como para algunas industrias estratégicas .

“Cualquiera sea el resultado de esas evaluaciones [de la empresa], se van a tener medidas rápidas por parte del Estado para evitar que esto impacte en la vida de los peruanos”, sostuvo.

La segunda línea de trabajo está enfocada en determinar las causas del incidente y las eventuales responsabilidades. La titular de la PCM precisó que tanto la empresa operadora como las autoridades competentes ya han accedido a la zona donde se produjo la deflagración.

“Ayer ya accedieron a la zona del incidente no solo la empresa, sino también Osinergmin y la Fiscalía. Están presentes recabando la información para determinar qué pasó. No solo para que eso no vuelva a pasar, sino también para ver las responsabilidades que corresponden ”, declaró.

Cabe añadir que, en paralelo, en estos momentos el Congreso de la República viene discutiendo citar al titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para explicar las causas y soluciones tras la deflagración.