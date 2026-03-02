El ministro de Energía y Minas (Minem), Ángelo Alfaro, declaró sobre la situación que se vive en el país tras la detección de una fuga del gas natural de Camisea en conjunto con una deflagración en una de las estaciones que comprende el Gasoducto de la Transportadora de Gas del Perú (TGP).

El ministro recalcó que no hay afectación al suministro de gas en los domicilios, según la información proporcionada por la empresa Cálidda.

Sin embargo, precisó que los cortes y restricciones se han aplicado a las industrias y a una central generadora Kallpa, que ha debido pasar a operar con diésel. “Se ha restringido el gas a las industrias y a la generadora (eléctrica)”, señaló.

“El caso es excepcional y hay ya una reglamentación normatividad al respecto. En caso de cualquier peligro en el suministro de gas natural, se activa un estado de emergencia”, declaró a RPP.

En tanto, en el caso del gas natural vehicular (GNV), reconoció que el suministro se ha cortado de forma general por la rotura del ducto, pero explicó que algunos grifos pueden aún contar con reserva, mientras que otros no, lo que genera filas de vehículos y falta de producto en ciertos puntos.

“Esperemos que las dotaciones que tengan los grifos duren por lo menos unos días. Lamentablemente, en caso de crisis es muy difícil controlar la especulación, pero el gas debe abastecer tranquilamente a los taxistas y vehículos hasta la reparación del ducto”, añadió.

La declaratoria de emergencia se ha establecido por 14 días, según la estimación de la empresa TGP.

Sin embargo, el ministro indicó que aún no cuentan con un informe completo sobre la causa y magnitud del daño. “TGP no nos ha informado la magnitud de la falla”, refirió.

“Parece que hay problemas climáticos en esa zona de bombeo, o sea, esa válvula creo que es la 43. Todavía no tenemos un informe detallado”, acotó.