Minem informa que se ha restringido el gas natural a las industrias tras detectarse fuga. (Foto: Cálidda)
Minem informa que se ha restringido el gas natural a las industrias tras detectarse fuga. (Foto: Cálidda)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El ministro de Energía y Minas (Minem), Ángelo Alfaro, en conjunto con una deflagración en una de las estaciones que comprende el Gasoducto de la Transportadora de Gas del Perú (TGP).

El ministro recalcó que

Sin embargo,“Se ha restringido el gas a las industrias y a la generadora (eléctrica)”, señaló.

LEA TAMBIÉN: Cusco inicia nueva etapa de masificación de gas natural con primera conexión domiciliaria

“El caso es excepcional y hay ya una reglamentación normatividad al respecto. En caso de cualquier peligro en el suministro de gas natural, se activa un estado de emergencia”, declaró a RPP.

En tanto, en el caso del gas natural vehicular (GNV), r mientras que otros no, lo que genera filas de vehículos y falta de producto en ciertos puntos.

LEA TAMBNIÉN: Petróleo y gas en Perú: un “tesoro” con más de US$ 5,000 millones en inversiones que esperan

“Esperemos que las dotaciones que tengan los grifos duren por lo menos unos días. Lamentablemente, en caso de crisis es muy difícil controlar la especulación, pero el gas debe abastecer tranquilamente a los taxistas y vehículos hasta la reparación del ducto”, añadió.

La declaratoria de emergencia se ha establecido por 14 días, según la estimación de la empresa TGP.

LEA TAMBIÉN: Gas natural de Camisea: el recurso que transforma la matriz energética y economía de 12 regiones del país

Sin embargo, “TGP no nos ha informado la magnitud de la falla”, refirió.

“Parece que hay problemas climáticos en esa zona de bombeo, o sea, esa válvula creo que es la 43. Todavía no tenemos un informe detallado”, acotó.

El ministro Ángelo Alfaro, respecto al GNV, reconoció que el suministro se ha cortado de forma general por la rotura del ducto, pero explicó que algunos grifos pueden aún contar con reserva. (Foto: Andina)
El ministro Ángelo Alfaro, respecto al GNV, reconoció que el suministro se ha cortado de forma general por la rotura del ducto, pero explicó que algunos grifos pueden aún contar con reserva. (Foto: Andina)

TE PUEDE INTERESAR

Trump advierte que ofensiva contra Irán podría extenderse más de cinco semanas
Gabinete Miralles acudirá al Congreso el 18 de marzo por voto de confianza
Nuevo corredor turístico promete “oxígeno” a Machu Picchu: esta es la ruta de alivio

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.