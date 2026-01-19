Los ingresos al Estado peruano generados por la producción de hidrocarburos (gas y petróleo) ascendieron a US$1,077 millones durante el periodo enero – diciembre 2025, según informó Perupetro.

De este monto; US$558 millones correspondieron a la producción de gas natural, otros US$317.53 millones a la producción de líquidos de gas natural y 202 millones de dólares a la producción de petróleo en el país, detalló esa agencia estatal.

Ingresos sólo en diciembre pasado

Sólo en diciembre de 2025, los ingresos por regalías sumaron US$82 millones, y de este total, US$46 millones provinieron de la producción de gas natural, US$24 millones de la producción de líquidos de gas natural y US$12 millones de la producción de petróleo.

Recordó que la regalía es la contraprestación económica establecida por ley, mediante el cual las empresas están obligadas a pagar al Estado por el derecho a explotar los recursos de hidrocarburos (petróleo y gas), en el país.

Las regalías se calculan en función a la valorización de la producción en base al porcentaje de regalía establecido para cada contrato.

Extracción de líquidos de gas se contrajo

En general, indicó que, desde el año 1993 a diciembre 2025, la producción de hidrocarburos generó regalías para el país por un total de US$27,375 millones.

Perupetro refirió que la producción petrolera durante el año 2025 se ubicó en los 44,150 barriles diarios, un incremento de 8.7 por ciento respecto al 2024.

A su vez, reporta que el año que pasó la producción de gas natural se mantuvo sin variación en 1,353 millones de pies cúbicos diarios, mientras que la producción de líquidos de gas natural alcanzó los 73,326 barriles de pies cúbicos diarios, una contracción del 6% en comparación con el 2024.

Vale recordar que de la producción de líquidos de gas natural, que se extraen principalmente de los yacimientos de Camisea, se produce el gas licuado de petróleo (GLP) que se consume en el país.