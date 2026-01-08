Hace unos días Gestión informó que seis operadores petroleros, a través de una segunda carta enviada a presidencia, exigieron al presidente de la República, José Jerí, una solución para los más de US$ 120 millones que Petroperú les debe.

La carta fue firmada por OIG Perú, UNNA Energía, Olympic Perú, GTG Petroleum, Petromont y Panda Energy.

“Como es evidente, la crisis que atraviesa Petroperú tiene la capacidad de arrastrar a toda la industria del petróleo del noroeste peruano, poniendo en riesgo el abastecimiento de combustible a nivel nacional y miles de puestos de trabajo ”,subrayaron.

Se pone en riesgo el abastecimiento, según los operadores petroleros. (Foto: Andina)

Situación se agravó: habría salido un operador

Ahora, a través de fuentes cercanas a la petrolera estatal, Gestión supo que uno de esos operadores habría devuelto el lote encargado por la falta de pago de Petroperú.

Aunque mantuvieron el nombre de la compañía en reserva, pues esto se ha dado en los últimos dos días, la preocupación en hidrocarburos no se ha hecho esperar, pues esta situación se sumaría a la aparente salida del país de un contratista internacional de perforación clave del sector.

Para los operadores que quedan, la situación se vuelve compleja porque se les limita el pago de las regalías, tal como adelantó Perupetro en diciembre último después que esas mismas empresas enviaran su primera carta el mes pasado.

En entrevista con Gestión, Carlos Bianchi, presidente de Perupetro ya había hablado del riesgo vinculado a las regalías pues recordó que los operadores las pagan, van al fisco y de ello sale el canon petrolero para las regiones. Sin ingresos, no tendrían cómo cubrir esta obligación.

“Perupetro es el encargado de supervisar los lotes a cargo de los operadores. Es cierto que hay el problema de falla en la cadena de pagos. Hemos tenido reuniones y nos han manifestado su preocupación. En algunos casos los contratistas hablan de parar operaciones y eso sería un grave problema que afectaría al fisco”, mencionó el mes pasado.

Cambios en la gerencia

Todo esto se suma a los recientes cambios en posiciones relevantes para la compañía del Estado. Casi a las 11 de la noche del 7 de enero en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) se publicó, como un hecho de importancia, un acuerdo en sesión de directorio extraordinaria se determinó encargar, desde el 8 de enero, a Rita Lorena López Saavedra, en el puesto de gerente general (e) de Petroperú,“cargo calificado de dirección y confianza”.

Con el ingreso de López Saavedra, sale de la posición de gerente general (e) Gustavo Adolfo Villa Mora. Con este ajuste, Villa va al puesto de gerente (e) de operaciones de Talara, de la Gerencia Corporativa Operaciones.