“[...] reiteramos nuestra profunda y urgente preocupación por la situación crítica que atravesamos debido al creciente y sistemático incumplimiento de pagos por parte de Petroperú por la compra del crudo producido en nuestras operaciones, tal como le hiciéramos de conocimiento mediante carta enviada el 2 de diciembre pasado”, subrayaron.

Si bien ya transcurrió un mes desde su primera comunicación y tras reuniones con Petroperú, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el MEF, advirtieron: “hasta ahora no solamente es que Petroperú no ha pagado sino que hemos seguido suministrando crudo a la refinería de Talara y aumentando la deuda con los operadores y muchas empresas de servicios”.

Las plantas de hidrocarburos, como la refinería de Talara, podrán seguir operando mientras completan autorizaciones técnicas para garantizar el suministro de combustibles. (Fuente: Andina)

A consideración de los operadores, el DU que reestructura a la empresa estatal es un camino necesario, pero no soluciona el problema crítico y urgente vinculado a sus compañías y otras medianas y pequeñas de la zona de Talara. A la fecha, la deuda acumulada supera los US$ 120 millones.

Es por ello que en la carta, firmada por OIG Perú, UNNA Energía, Olympic Perú, GTG Petroleum, Petromont y Panda Energy, solicitaron, por ejemplo:

Amortización del total de la deuda vencida en el más breve plazo, para inyectar liquidez a los operadores, para que, a su vez, estos puedan honrar sus compromisos con sus trabajadores, proveedores y otros acreedores.

Asegurar flujos para la deuda por vencer derivada del suministro de crudo a favor de Petroperú.

Suspensión de la exigibilidad de las obligaciones de pago de regalías y de inversión previstas en los contratos de licencia hasta que se regularicen los pagos de Petroperú.

Acceso a la infraestructura de Petroperú (ducto, tanques y terminal) para poder almacenar el crudo y eventualmente venderlo a terceros, en tanto Petroperú no recupera su capacidad de pago. Este acuerdo se materializaría a través de contratos para la recepción, almacenamiento y despacho, en condiciones y tarifas de mercado.

“El contexto actual excede nuestras capacidades técnicas y financieras poniendo en peligro la viabilidad de toda la cadena productiva del noroeste”, argumentaron. En la misma misiva solicitaron, además, una reunión con Jerí.

El impacto que alertan los operadores

Los incumplimientos de Petroperú, según los operadores, tienen consecuencias como:

Han producido la ruptura de la cadena de pagos: los operadores no pueden mantener sus compromisos frente a proveedores, que en su mayoría son pequeñas empresas locales y vinculadas a las comunidades de la zona de influencia.

Afectan a más de 15 mil familias de trabajadores que dependen de esta actividad económica.

Ponen en riesgo los planes de inversión en exploración y explotación.

Ponen en riesgo el pago de las regalías y por tanto, la vigencia de los Contratos de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos.