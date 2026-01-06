Operadores petroleros piden al Gobierno que amortice lo que les debe Petroperú. (Foto: Andina)
Operadores petroleros piden al Gobierno que amortice lo que les debe Petroperú. (Foto: Andina)
Whitney Miñán
A inicios del mes pasado, los operadores de 10 lotes petroleros enviaron una carta dirigida al presidente de la República, José Jerí, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a Perupetro alertando del riesgo para continuar por deudas de Petroperú. Un mes después, vuelven a enviar otra carta al mandatario y esta vez proponen algunas salidas en un contexto donde se acaba de dar luz verde a la reestructuración de la petrolera estatal a través de un decreto de urgencia (DU).

