La ministra subrayó que el proceso no implica una privatización: “No estamos cediendo la propiedad de la empresa", afirmó. (Foto: Antonio Melgarejo).
La ministra de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles,

“Hay alrededor de 36 gerencias en Petroperú, y eso es algo que nos llamó demasiado la atención”, afirmó la titular del MEF en el canal digital A3RNet, al explicar que la petrolera estatal mantiene una organización que no se condice con su actual situación operativa ni financiera.

Miralles precisó que buena parte de estas áreas administrativas se concentran en Lima, pese a que el núcleo del negocio de la empresa se desarrolla en provincias.

“Muchas veces estos equipos administrativos de gestión están en Lima, cuando el negocio más fuerte de la empresa está fuera [de la capital]”, señaló.

“Lo primero que se va a hacer es que ProInversión recomiende cuál es la estructura mínima que requiere la empresa para funcionar. Esto no pasa por mantener 36 gerencias, claramente”, sostuvo.

La ministra insistió que el proceso no implica una privatización: “No estamos cediendo la propiedad de la empresa, la privatización no existe en el país desde hace más de 20 años”.

Beneficios laborales

En paralelo a la reorganización administrativa, el Gobierno abrirá una negociación con el sindicato de trabajadores para revisar el esquema de beneficios laborales, que -según reveló Miralles- se ha vuelto insostenible.

“Hay 83 tipos de beneficios hoy día en Petroperú”, indicó la ministra, al detallar que estos gastos van mucho más allá de sueldos y gratificaciones. Solo en un año, la empresa destinó S/ 276 millones a beneficios no salariales.

Entre estos figuran pagos adicionales por vacaciones, bonos de alimentación, escolaridad equivalente a un sueldo completo y pasajes aéreos para hijos universitarios hasta los 29 años.

“En una empresa que tiene pérdidas. En una empresa privada, cuando no hay utilidades no se pagan adicionales, pero [en Petroperú] se pagaba todo”, cuestionó.

Miralles enfatizó que el diálogo con el sindicato se dará dentro del marco legal, pero con un objetivo claro: “Nos vamos a sentar a negociar para que esto llegue a un punto que sea beneficioso para la empresa, porque lo primero que hay que salvar es a Petroperú”.

“Esto no va a volver a pasar. No podemos seguir regalando dinero a un barril sin fondo”, sentenció.

