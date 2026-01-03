A finales de diciembre la Junta General de Accionistas (JGA) de Petroperú, es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), hicieron cambios al directorio de la empresa estatal.

Luis Alberto Canales salió del cargo de presidente de Petroperú, aunque mantenía su condición de miembro del directorio, en la categoría de director independiente, pata que a partir de hoy 23 de diciembreElba Rojas Álvarez de Mares, asuma la presidencia.

Si embargo, hoy 3 de enero, Canales Gálvez, decició apartarse totalmente de la empresa, tras presentar su carta de renuncia al ministro de Energía y Minas Luis Enrique Bravo De La Cruz.

Las razones de la renuncia de Luis Canales

Canales sostuvo que la decisión responde a una evaluación personal y política responsable, orientada a contribuir a la estabilidad institucional del sector y a facilitar que el Ejecutivo cuente con el mayor margen de acción para adoptar las decisiones que estime más convenientes en la actual coyuntura energética, económica y social del país.

“Durante el tiempo en que he desempeñado este encargo, he procurado actuar siempre en defensa del interés público, promoviendo una gestión técnica, transparente y alineada con los objetivos estratégicos del Estado, en un contexto particularmente complejo para la empresa y para el sector hidrocarburos en general”, expresó..

Canales agradeció la confianza depositada en supersona y reiterosu plena disposición a colaborar en un proceso de transición ordenado, así como a seguir contribuyendo, desde el ámbito que corresponda, al fortalecimiento del sector energético nacional y al desarrollo del país.

Con ello el directorio de Petroperú queda así:

Elba Rojas Álvarez de Mares, presidenta del directorio.

Jesús Ramírez Gutierrez, director.

Néstor Herrera Guerrero, director representante de los trabajadores.

Luis Alberto Camino Quinde, director representante de los trabajadores (suplente).

Gestión había informado que había riesgos en la refinería de Talara de Petroperú porque la empresa tenía deudas vinculadas al suministro de gas. (Foto: Difusión)

Los recientes cambios en el directorio

Con el ingreso de la ministra de Economía, , Denisse Miralles a la cartera, como parte del Gobierno de José Jerí, se dio luz verde a la salida de Alejandro Narváez como presidente de Petroperú, figura que había tenido respaldo de la entonces presidenta Dina Boluarte y sus ministros del MEF y Minem.

Entonces, con ello, el 17 de octubre el directorio se reconfiguró así:

Fidel Moreno Rodríguez, presidenta del directorio

José Luis Balta Chirinos, director

David Quispe Figueroa, director

César Rodríguez Villanueva, director

Luis Alberto Camino Quinde, director representante de los trabajadores (suplente)

Néstor Herrera Guerrero, director representante de los trabajadores

Esta composición duró poco. El 15 de noviembre la JGA formalizó la renuncia de Fidel Moreno y otros directores. Tras ello, entra como nueva cabeza Luis Alberto Canales, junto con otros miembros. Así, el mes pasado, la configuración del directorio quedaba de la siguiente manera:

Luis Alberto Canales Gálvez, presidente del directorio

Elba Rojas Álvarez de Mares, director

Jesús Ramírez Gutiérrez, director

Óscar Zapata, director

Luis Alberto Camino Quinde, director representante de los trabajadores (suplente)

Néstor Herrera Guerrero, director representante de los trabajadores

Lo que sorprendió fue que solo 13 días después, el 28 de noviembre, Óscar Zapata renuncia al directorio, quedando cinco miembros que lo conforman.



