Producción de petróleo en el Perú se contrajo en diciembre del 2025.
Elías García Olano
mailElías García Olano

La producción petrolera en Perú registró una contracción en diciembre último, su segunda caída consecutiva y, según expertos del sector, existe el riesgo de que mantenga esta tendencia negativa de finales del 2025 durante este año.

