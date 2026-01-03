El mes pasado, la extracción fiscalizada de crudo alcanzó los 37,248 barriles en promedio diario (bpd), volumen inferior en 15.89% frente a los 44,289 bpd de igual mes del 2024. Ya en noviembre pasado, la producción fue de 36,561 bpd, un retroceso de 19.03% frente a igual periodo del año previo.

¿Qué explicó la caída en diciembre? La actividad extractiva se vio reducida en nueve de 14 lotes que registraron producción fiscalizada, entre ellos los lotes 95, operado por Petrotal, y el Z-69, encargado a Petroperú. Además, se contrajo en los lotes 8 (Upland Oil & Gas) y XIII (Olympic), así como 131, I, II, V, y XX.

Aun con este resultado, el promedio en el año superó al 2024, pero no todos los lotes tuvieron resultados positivos. Según la última data de Perupetro (al 28 de diciembre), la producción petrolera alcanzó los 44,214 barriles en promedio diario (bpd) en 2025, un aumento del 8.81% en comparación con los 40,631 bpd registrados en todo el año previo.

El aumento acumulado estaría sustentado en un incremento de la producción del Lote 95 en 6.50%, así como del Lote X, operado por OIG, en un 72.66%, aun cuando la actividad en el Lote Z-69, el tercero en importancia, encargado a Petroperú, se redujo en 37.8% a lo largo del año que pasó.

Producción de petróleo y líquidos de gas natural del Perú. Fuente: Perupetro.

LEA TAMBIÉN: Proponen censurar a titular del MEF por reorganización de Petroperú

Preocupación por la producción de petróleo

Tras la publicación del Decreto de Urgencia N° 010-2025, que dispone la reorganización de Petroperú, el sector empresarial privado de Talara expresó preocupación porque no se incluyó explícitamente en la norma medidas que permitan resolver las deudas de esa empresa con los proveedores de crudo que permiten la operación de la refinería Talara, y de servicios para el funcionamiento del Lote Z-69 que opera Petroperú.

Como hemos informado, las empresas OIG Perú (operador del Lote X), UNNA Energía (con contratos por los lotes III, IV y V), Olympic Perú (a cargo de los lotes VII y XIII), Petromont (lotes II, XV y XX), Panda Energy (Lote I), y GTG Petroleum, han expresado preocupación por el no pago del crudo entregado a Petroperú, lo que acumularía una deuda que superaría los US$ 120 millones.

La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Talara (CCITT), observó que la norma no toma en cuenta ninguna medida en favor de las operadoras y proveedores de servicio quienes necesitan de manera urgente el financiamiento necesario para el pago del personal y la continuidad de sus servicios.

El presidente de ese gremio, Julio Ubillús Melgarejo, remarcó que es necesario que se restablezca la cadena de pago para evitar un mayor declive en la actividad petrolera en la zona norte, pues en estas circunstancias, las operadoras de lotes no podrán cumplir con el plan de inversiones del 2026.

Demanda de combustibles en su nivel más alto

Esta situación se produce cuando el país registra -según data de Perupetro- su nivel más alto de demanda de combustibles derivados del petróleo, cercano a los 300,000 barriles por día.

Sin embargo, esa agencia reporta que la refinación local de combustibles alcanza a solo 200,000 barriles diarios, es decir debemos comprar en el exterior cerca de 100 mil barriles por día de derivados, con el mayor costo que su importación acarrea.

Vale recordar que el DU 010 se ha dado precisamente con el fin de garantizar no solo la autosostenibilidad financiera de la petrolera del Estado, sino, además, asegurar el abastecimiento de combustibles.

Evolución de las ventas y refinación de combustibles en el Perú. Fuente: Perupetro

Descartan desabastecimiento

En declaraciones a Radio Nacional, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Luis Bravo de la Cruz, descartó que, a raíz de las medidas dadas en torno a Petroperú, se vaya a producir un desabastecimiento de combustibles, porque esa empresa atiende solo a un 26% la demanda de derivados.

El ministro remarcó que los operadores privados pueden absorber fácilmente, y sin problemas el combustible que deje de proveer la petrolera pública, y si existiera algún incremento en sus precios, podría obedecer a alguna concertación de los mismos, lo cual sería castigado.

Además, si bien Petroperú tiene prioridad en la atención en zonas alejadas como las regiones Loreto y Ucayali, el ministro De la Cruz indicó que esa empresa representa básicamente el 10% de todos los establecimientos de distribución de productos derivados del petróleo que operan en esas zonas de la Amazonía.

El titular del Minem, Luis Bravo, descarga que la situación de Petroperú vaya a afectar el suministro de combustibles (Imagen: Andina)

Sector privado podría asumir todo el suministro

Sobre el tema, el expresidente de Petroperú, Carlos Paredes, refirió a Gestión que, en efecto, el sector privado podría asumir todo el abastecimiento de combustibles que hoy provee esa empresa estatal sin ningún problema, e incluso a menor costo.

“La gente consume el combustible del sector privado porque es más barato, es más seguro. Hay que recordar que su consumo no solo es por el sector de transportes, sino también por el sector minero y las empresas en general”, anotó.

En cualquier caso, recordó que el DU antes citado apunta es a la reestructuración que necesita Petroperú, sobre todo en el tema de la gestión de gobernanza para permitir que sus activos produzcan de manera eficiente.